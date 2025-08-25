快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布高溫警示，其中因各地天氣高溫炎熱，今（25）日台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署資料，截至今天中午，最高溫出現在新北市五股測站的38.4度，其次是新北市三峽37.1度（因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。），第三高則是台北市內湖的36.9度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

桃園市、台北市、新北市

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

彰化縣、南投縣、台中市、台北市、新北市、雲林縣、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、台南市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

新竹縣、南投縣、屏東縣、新北市、台北市、嘉義縣、桃園市、苗栗縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署