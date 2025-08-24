　
社會 社會焦點 保障人權

黃牌重機自撞護欄！騎士摔落阿里山公路50m　警消繩索救援畫面曝

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣台18線（阿里山公路）35.7公里，昨（23）日發生46歲鄭姓男騎士自撞摔落約50公尺的山谷，消防獲報後到場架設繩索協助脫困，傷者意識清楚、肢體受傷，送往聖馬爾定醫院救治，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

▲▼ 阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃牌重機騎士阿里山公路自撞，摔落50公尺山谷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

有民眾23日深夜11點多行經嘉義縣台18線（阿里山公路）38K處左右時，在路邊發現有一輛黃牌重機摔入水溝裡，機車引擎明明還在發動，但附近不論怎麼找都找不到騎士的蹤跡，決定報警處理。

▲▼ 阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出， 嘉義縣番路鄉台18線35.8公里處路段，於23日晚間10時18分許，發生1起大型重機車自撞交通事故，經瞭解為鄭男獨自騎乘一部黃牌大重機車，沿番路鄉台18線東往西下山方向行駛，行經上述地點時失控撞上同向外側水泥護欄。

▲▼ 阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

事故不慎造成鄭男跌落邊坡約50公尺深溪谷受困，所騎機車碰撞後滑行至對向車道旁水溝內。經警消人員到場協助架設繩索救援，成功將鄭男拉起順利脫困，檢傷時發現身上有多處擦挫傷，意識清楚尚無生命危險，立即由119救護車送往醫院救治。案經警方調查，鄭男酒測值為0.00MG/L，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲轄內台18線山區路段，道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，並遵守交通安全規則，避免交通事故憾事發生。

▲▼ 阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

08/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

