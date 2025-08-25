男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

▲男友主動分原PO兩顆水餃，結果要收16元，讓她超傻眼。（示意圖／photoAC）

近日一名女網友表示，她跟男友剛交往3個月，平常吃飯都是AA，近日吃了連鎖鍋貼店，男友點15顆水餃，她點咖哩鍋貼，而她吃了男友分的2顆水餃，最後結帳他卻要多收16元，讓她非常傻眼。不少人看了酸，「這種人連朋友都不能當。」

原PO在臉書《靠北婚姻》發文，她跟男友剛交往3個月，出去吃飯付錢都用AA制，近日跟男友吃連鎖鍋貼店，男友點15顆水餃，她點咖哩鍋貼，男友問她要不要吃他的水餃，默默夾給她，所以她吃了2顆。

怎料最後結帳時，男友跟她多要16元，她聽了很疑惑，男友問，「水餃一顆8塊，妳不是吃2顆嗎。」原PO指出，「當下聽到真的有點傻眼，不是你問我要不要吃的嗎？」

原PO坦言，雖然一開始交往就說要AA，她不在乎那16元，心裡還是不是滋味，「是我想太多了嗎？最後我拿了20塊給他。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「連追女朋友的成本都不願承擔，以後能有什麼責任會擔的」、「小氣男友趕快放生吧」、「AA可以，但算太細不能接受」、「4塊有找給妳嗎」、「這種人連朋友都不能當」、「無法接受這種小錢也在算的，朋友都不會這樣」。

