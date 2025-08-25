　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急診室貼「請勿催促」公告引爆爭議！醫護無奈：1人要撐13病患

雙和醫院急診室一紙公告成為網路焦點。（圖／翻攝自FB 急診醫師碎碎唸）

▲雙和醫院急診室一紙公告成為網路焦點。（圖／翻攝自FB 急診醫師碎碎唸）

圖文／CTWANT

急診現場人手不足的爭議，因一張「請勿催促」的告示在網路流傳而引爆輿論。在雙和醫院張貼公告的急診醫師回憶，當天白班交接時診間已有近10名病患，短短時間內更累積到13人。急診通常是一名醫師搭配一名護理師，但護理師若外出量測生命徵象、發藥，往往30分鐘內無法回來，醫師只能獨自撐場。院內缺乏彈性調度時，前台不斷被催促成了日常景象。

臉書專頁「急診醫師碎碎唸」發文表示，該名醫師說，當時外頭病患輪番催促，他才在診區張貼公告，沒想到迅速引起全國關注，甚至驚動衛福部長。院方隨後發出「禁止私自張貼公告」的內部訊息，被外界解讀為打壓言論；醫師則澄清，院方在此事件前就已規劃設置電子看板，並非針對急診爭議，但因公告時點敏感才引發誤解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，急診負荷遠比外界想像嚴峻。曾有護理人力崩盤時，一名護理師要同時照顧近30名病患。急診沒有固定的「護病比」，「我們就像醫院裡的海軍陸戰隊」，凡事總得有人處理，甚至主治醫師也會親自打針、換藥。他無奈地說：「薪水有因此比較多嗎？沒有。但難道要禁止病患掛號嗎？」

爭議延燒後，院方澄清未對張貼公告者追責。院長僅認為「護病比1：13」的說法容易誤導民眾，未來院內公告將改用電子白板與正式落款發布。院長並在聲明稿補述，感謝急診醫護的付出，呼籲社會共同維護真正需要急診照護的病患權益。醫師解讀這段話是希望民眾信任檢傷系統，不要不斷催促，「因為催促不會讓處置更快，只會讓醫護更想離職，將來只會等得更久」。

他回顧疫情高峰時，大批民眾湧入急診篩檢看診，醫護穿著全套隔離裝備連續工作，「內褲都濕透」仍持續收案，甚至為了不中斷流程上班前不敢喝水。最忙碌的一天，急診團隊24小時處理超過1600名患者。他直言，這一波醫療崩壞的核心在於「缺護理師」，院方徵才難以補足，人力荒更是全球現象，「找川普來也沒辦法」。

除了人力吃緊，他也形容急診日常的「催促風景」：排程已滿時，醫師會被外場不斷詢問進度，若沒有額外人力支援，就只能一人硬撐。他說，外界有人抱著看戲心態想看醫院「爆掉」，但臨床醫護只能選擇一位位把病患處理完，這是專業倫理的堅持。

針對「禁止公告」的爭議，他再三強調院方「也很無辜」，因為內部原本就有公告制度化的規劃，只是剛好遇到急診事件被放大。他張貼公告的初衷，只是希望民眾在等待時多一點耐心，不要反覆催促，否則只會拖慢照護流程，增加人力流失與現場摩擦。

最後，他呼籲大眾信任急診檢傷五級系統，依序就醫、耐心等待，醫護會確保真正需要急救的病患優先處理。他也笑稱，若覺得檢傷流程的字太小，「可以上網查，或像我一樣去買副老花眼鏡」。至於外界擔心的「醫護被噤聲」，他則說：「怎麼樣也禁不了我的嘴」，更希望透過電子公告機制，讓院內訊息一次說清楚，減少誤解，好讓急診醫護能專心救治每一位病患。

延伸閱讀
反差暖舉！男子買茶葉蛋結帳失敗　「8+9」直接幫付錢掀熱議
不想付子女撫養費！男冒名找麻吉代做DNA鑑定　好哥兒們下場慘了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

光影、暈染、流動全搬進展場！臺北水彩雙年展「精選117幅作品」勾勒最美生活日常

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！一票人長知識了

急診室貼「請勿催促」公告引爆爭議！醫護無奈：1人要撐13病患

華航宣布軍人節國軍搭機免費升等　華信國際線也適用

少1周暑假「換10天連假」！　雲林197所學校提早開學不難過

00後妹子工讀「排4天班請3天」　老闆娘一聽原因傻眼！全場吵翻

預防醫學的真價值！　陳建宏：骨鬆骨折不只傷身更引爆家庭危機

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

光影、暈染、流動全搬進展場！臺北水彩雙年展「精選117幅作品」勾勒最美生活日常

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！一票人長知識了

急診室貼「請勿催促」公告引爆爭議！醫護無奈：1人要撐13病患

華航宣布軍人節國軍搭機免費升等　華信國際線也適用

少1周暑假「換10天連假」！　雲林197所學校提早開學不難過

00後妹子工讀「排4天班請3天」　老闆娘一聽原因傻眼！全場吵翻

預防醫學的真價值！　陳建宏：骨鬆骨折不只傷身更引爆家庭危機

12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

可能又有新颱風　預估路徑曝

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

午後轉雨！　「下最大」地區曝

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

擾動一個接一個！　可能成颱時間曝

鬼門開！　5生肖財運發了

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

西瓜不能吃太多！營養師曝過量下場

更多熱門

相關新聞

iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

全球詐騙事件頻傳，據Google全球政府事務暨公共政策副總裁Wilson White在今年4月指出，2024年全球因詐騙造成的財損高達6880億美元（約新台幣20.9兆元），其中亞太地區就占近2/3。為此，蘋果近期宣布，即將於iOS 26推出全新「來電篩選」功能，協助用戶防範詐騙電話，全新功能預計在今年九月正式上線，希望能減少iPhone用戶接到詐騙電話的機會。

黃仁勳重磅公布「機器人新大腦」今開箱

黃仁勳重磅公布「機器人新大腦」今開箱

神秘毛球以為發霉　竟是超萌生物睡翻

神秘毛球以為發霉　竟是超萌生物睡翻

浴室最噁是它！正妹：這輩子不會再用

浴室最噁是它！正妹：這輩子不會再用

YouTube狠招來了！將徹底封殺跨區會員

YouTube狠招來了！將徹底封殺跨區會員

關鍵字：

急診醫師碎碎唸周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面