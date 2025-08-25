急診室貼「請勿催促」公告引爆爭議！醫護無奈：1人要撐13病患

▲雙和醫院急診室一紙公告成為網路焦點。（圖／翻攝自FB 急診醫師碎碎唸）

急診現場人手不足的爭議，因一張「請勿催促」的告示在網路流傳而引爆輿論。在雙和醫院張貼公告的急診醫師回憶，當天白班交接時診間已有近10名病患，短短時間內更累積到13人。急診通常是一名醫師搭配一名護理師，但護理師若外出量測生命徵象、發藥，往往30分鐘內無法回來，醫師只能獨自撐場。院內缺乏彈性調度時，前台不斷被催促成了日常景象。

臉書專頁「急診醫師碎碎唸」發文表示，該名醫師說，當時外頭病患輪番催促，他才在診區張貼公告，沒想到迅速引起全國關注，甚至驚動衛福部長。院方隨後發出「禁止私自張貼公告」的內部訊息，被外界解讀為打壓言論；醫師則澄清，院方在此事件前就已規劃設置電子看板，並非針對急診爭議，但因公告時點敏感才引發誤解。

他強調，急診負荷遠比外界想像嚴峻。曾有護理人力崩盤時，一名護理師要同時照顧近30名病患。急診沒有固定的「護病比」，「我們就像醫院裡的海軍陸戰隊」，凡事總得有人處理，甚至主治醫師也會親自打針、換藥。他無奈地說：「薪水有因此比較多嗎？沒有。但難道要禁止病患掛號嗎？」

爭議延燒後，院方澄清未對張貼公告者追責。院長僅認為「護病比1：13」的說法容易誤導民眾，未來院內公告將改用電子白板與正式落款發布。院長並在聲明稿補述，感謝急診醫護的付出，呼籲社會共同維護真正需要急診照護的病患權益。醫師解讀這段話是希望民眾信任檢傷系統，不要不斷催促，「因為催促不會讓處置更快，只會讓醫護更想離職，將來只會等得更久」。

他回顧疫情高峰時，大批民眾湧入急診篩檢看診，醫護穿著全套隔離裝備連續工作，「內褲都濕透」仍持續收案，甚至為了不中斷流程上班前不敢喝水。最忙碌的一天，急診團隊24小時處理超過1600名患者。他直言，這一波醫療崩壞的核心在於「缺護理師」，院方徵才難以補足，人力荒更是全球現象，「找川普來也沒辦法」。

除了人力吃緊，他也形容急診日常的「催促風景」：排程已滿時，醫師會被外場不斷詢問進度，若沒有額外人力支援，就只能一人硬撐。他說，外界有人抱著看戲心態想看醫院「爆掉」，但臨床醫護只能選擇一位位把病患處理完，這是專業倫理的堅持。

針對「禁止公告」的爭議，他再三強調院方「也很無辜」，因為內部原本就有公告制度化的規劃，只是剛好遇到急診事件被放大。他張貼公告的初衷，只是希望民眾在等待時多一點耐心，不要反覆催促，否則只會拖慢照護流程，增加人力流失與現場摩擦。

最後，他呼籲大眾信任急診檢傷五級系統，依序就醫、耐心等待，醫護會確保真正需要急救的病患優先處理。他也笑稱，若覺得檢傷流程的字太小，「可以上網查，或像我一樣去買副老花眼鏡」。至於外界擔心的「醫護被噤聲」，他則說：「怎麼樣也禁不了我的嘴」，更希望透過電子公告機制，讓院內訊息一次說清楚，減少誤解，好讓急診醫護能專心救治每一位病患。

