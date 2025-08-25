蔡英文赴官邸打氣　國民黨酸：賴清德討教怎麼繼續飆爛車？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

歷經726與823大罷免大失利後， 賴清德總統昨與前總統蔡英文在官邸會晤，賴清德隨後透過臉書表示，會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作，「一步一步帶領台灣走向更好的未來」。對此國民黨發言人楊智伃今（25日）抨擊，國民黨主席朱立倫多次呼籲應朝野溝通，希望一起解決關稅問題，但賴清德在這次大失敗之後，第一件事情竟然是找蔡英文？請問是去責怪車子太爛不好開，還是去討教怎麼繼續飆爛車？

前總統蔡英文昨日下午前往總統官邸，與賴清德、蕭美琴針對國內外情勢討論交流，賴清德隨後透過臉書表示，罷免與公投已經結束，大家一致認為，民主的價值在於不同的聲音能被聽見，更多的共識能被凝聚，更進一步成為國家繼續前進的動力，自己會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作，「一步一步帶領台灣走向更好的未來」。

楊智伃痛批，大罷免大失敗之後，賴清德仍舊毫無悔意，搞了一個勞民傷財、浪費社會資源、撕裂社會的大惡罷，不向全民道歉只向罷團說感謝。大罷免造成的社會撕裂與仇恨，朝野之間的衝突與對立，應該才是賴清德要先去解決的吧？

楊智伃質疑，賴清德上任超過一年多，大惡罷大失敗、民調持續下探、關稅仍是一團謎，但「萊爾校長」從來都不願意找在野黨主席釋出善意，好好溝通解決朝野問題。國民黨主席朱立倫多次呼籲應該朝野溝通，也在823當天提出五項改革呼籲，希望一起解決關稅問題、解決爭議。但賴清德在這次大失敗之後，第一件事情竟然是去找蔡英文？請問是去責怪車子太爛不好開，還是去討教怎麼繼續飆爛車？

楊智伃認為，賴清德仍舊選擇活在黨內、同溫層，還是不願意當全民總統，只想當唯我獨尊的賴清德主席，看到賴清德見蔡英文還笑得出來，真的令人感到悲哀，「以前可能是請蔡英文的網軍不要攻擊我，現在變成請蔡英文的網軍救救我。」