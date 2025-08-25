明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，而昨日民進黨團幹事長吳思瑤等5人已表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤今（25日）受訪透露，柯昨天也打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好。陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

面對大罷免失利的重大挫折，黨內外檢討聲浪不斷，連任三會期的黨團幹事長吳思瑤昨日下午表態不續任幹事長，並主張黨團幹部改組後，書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴和林月琴以及副幹事長林楚茵也接連表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。

總召柯建銘昨受訪時則表示，總召任期是一年的，並誇讚她們表現都100分，會慰留當幹部；而神隱一天的副幹事長王義川今（25日）早被媒體堵訪時僅說，「我先聽一下卓院長的報告」。

針對柯建銘的慰留，吳思瑤今日上午受訪透露，剛剛質詢完接到柯建銘電話，事實上昨天柯也打很多通，但她不敢接。而剛剛柯打來就是交代今天還有修憲委員會、黨團其他會議等，這周重要議程。

吳思瑤指出，依照黨團內規，幹事長、書記長等職都是以每會期為單位，所以每個會期末要重組戰力、重整部隊，這都是再正常不過的事，而她個人也刷新民進黨團紀錄，連續三個會期擔任幹事長，但她認為行政立法一體，當她看到行政團隊積極進行人事改組，黨務部門補強戰力，那社會也會期待看到民進黨團新氣象。

吳思瑤強調，民進黨51戰隊有非常多優秀同仁們，大家也應當有機會參與黨團幹部歷練，她都說自己這一年半刻苦銘心，比阿信更阿信，比苦命更苦命，但這都是從政生涯中珍貴的學習經歷過程，所以覺得黨團同仁應當有均等、平等機會享有歷練、學習機會。

吳思瑤說，當社會期待民進黨反求諸己、整裝待發，民進黨團應當反省檢討，除了人事改組，也期待未來運作機制可以更精進，這一屆溝通整合可能沒有做得很到位，希望未來有更好的做法。對執政黨而言，沒有最好，只有努力做到更好，民進黨團也是一樣，唯有端出更好、更強的戰隊，才能回應社會期待、新會期新挑戰。

吳思瑤坦言，個人非常認真，責任感也重，有太多工作具延續性，因此做這個決定很煎熬，但該放手讓心血注入黨團帶來新風氣了，她只是卸下黨鞭，但還是51戰隊一份子，謝謝媒體每天給她機會說明政策，透過報導讓社會了解。

至於是否明確婉拒柯建銘慰留？吳思瑤笑說，很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好，謝謝總召、難為總召了，但黨團幹部是黨團成員推選或改選，尊重黨團多數，也許有其他同仁想要承擔責任，所以不用怕找不到人，一定找得到比她更好的人。

書記長陳培瑜則說，她接到柯建銘1通電話。吳思瑤笑喊，「我好像比妳多一點」。陳培瑜指出，當然幹事長比較辛苦，她就是跟柯建銘說，確實過往擔任民進黨團書記長是要2屆以上立委比較有機會擔任正書記長，這會期她的擔任算是破例，她努力學習跟上書記長工作，感謝這段時間大家給予的協助，儘管很多會議無法第一時間表現太好，但相信黨團重組可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務。她會回到辦公室做原本的政策、政治工作，討論不會停止，但擔任書記長有人比她更適合。