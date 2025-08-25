　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話

▲▼立委吳思瑤受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，而昨日民進黨團幹事長吳思瑤等5人已表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤今（25日）受訪透露，柯昨天也打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好。陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

面對大罷免失利的重大挫折，黨內外檢討聲浪不斷，連任三會期的黨團幹事長吳思瑤昨日下午表態不續任幹事長，並主張黨團幹部改組後，書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴和林月琴以及副幹事長林楚茵也接連表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。

總召柯建銘昨受訪時則表示，總召任期是一年的，並誇讚她們表現都100分，會慰留當幹部；而神隱一天的副幹事長王義川今（25日）早被媒體堵訪時僅說，「我先聽一下卓院長的報告」。

針對柯建銘的慰留，吳思瑤今日上午受訪透露，剛剛質詢完接到柯建銘電話，事實上昨天柯也打很多通，但她不敢接。而剛剛柯打來就是交代今天還有修憲委員會、黨團其他會議等，這周重要議程。

吳思瑤指出，依照黨團內規，幹事長、書記長等職都是以每會期為單位，所以每個會期末要重組戰力、重整部隊，這都是再正常不過的事，而她個人也刷新民進黨團紀錄，連續三個會期擔任幹事長，但她認為行政立法一體，當她看到行政團隊積極進行人事改組，黨務部門補強戰力，那社會也會期待看到民進黨團新氣象。

吳思瑤強調，民進黨51戰隊有非常多優秀同仁們，大家也應當有機會參與黨團幹部歷練，她都說自己這一年半刻苦銘心，比阿信更阿信，比苦命更苦命，但這都是從政生涯中珍貴的學習經歷過程，所以覺得黨團同仁應當有均等、平等機會享有歷練、學習機會。

吳思瑤說，當社會期待民進黨反求諸己、整裝待發，民進黨團應當反省檢討，除了人事改組，也期待未來運作機制可以更精進，這一屆溝通整合可能沒有做得很到位，希望未來有更好的做法。對執政黨而言，沒有最好，只有努力做到更好，民進黨團也是一樣，唯有端出更好、更強的戰隊，才能回應社會期待、新會期新挑戰。

吳思瑤坦言，個人非常認真，責任感也重，有太多工作具延續性，因此做這個決定很煎熬，但該放手讓心血注入黨團帶來新風氣了，她只是卸下黨鞭，但還是51戰隊一份子，謝謝媒體每天給她機會說明政策，透過報導讓社會了解。

至於是否明確婉拒柯建銘慰留？吳思瑤笑說，很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好，謝謝總召、難為總召了，但黨團幹部是黨團成員推選或改選，尊重黨團多數，也許有其他同仁想要承擔責任，所以不用怕找不到人，一定找得到比她更好的人。

書記長陳培瑜則說，她接到柯建銘1通電話。吳思瑤笑喊，「我好像比妳多一點」。陳培瑜指出，當然幹事長比較辛苦，她就是跟柯建銘說，確實過往擔任民進黨團書記長是要2屆以上立委比較有機會擔任正書記長，這會期她的擔任算是破例，她努力學習跟上書記長工作，感謝這段時間大家給予的協助，儘管很多會議無法第一時間表現太好，但相信黨團重組可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務。她會回到辦公室做原本的政策、政治工作，討論不會停止，但擔任書記長有人比她更適合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

請辭逼宮柯建銘辭總召？　吳思瑤：既定程序不必無限上綱

轟賴清德不屑為大罷免道歉　李艷秋點「3不相信」：鬥雞會轉性？

明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話

民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答

蔡英文赴官邸打氣　國民黨酸：賴清德討教怎麼繼續飆爛車？

內閣改組被傳拒發辭職信　邱泰源避答：謝謝大家關心

內閣改組延後！傳衛福部長拒辭　周玉蔻轟：邱泰源要造反嗎？

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

請辭逼宮柯建銘辭總召？　吳思瑤：既定程序不必無限上綱

轟賴清德不屑為大罷免道歉　李艷秋點「3不相信」：鬥雞會轉性？

明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話

民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答

蔡英文赴官邸打氣　國民黨酸：賴清德討教怎麼繼續飆爛車？

內閣改組被傳拒發辭職信　邱泰源避答：謝謝大家關心

內閣改組延後！傳衛福部長拒辭　周玉蔻轟：邱泰源要造反嗎？

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

政治熱門新聞

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

大罷免慘敗0：31完封！苦苓：人民只要發錢

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應辭不分區立委

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

盧秀燕無意接任黨魁！羅智強出聲力挺

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

內閣改組延後！傳衛福部長拒辭　周玉蔻轟：邱泰源要造反嗎？

估核三同意票7成來自鐵票　白營人士：2026、2028在野適度合作是必然

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

更多熱門

相關新聞

續任綠黨團副幹事長？　王義川低調避答

續任綠黨團副幹事長？　王義川低調避答

726、823連續兩波大罷免失利，綠營內部湧現檢討聲浪，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴及副幹事長林楚茵皆表示要卸下黨團幹部，而風暴中心的總召柯建銘昨說任期是一年。民進黨立院黨團7長中，僅副幹事長王義川未表態。王義川今（25日）一早步入立院議場，媒體隨即堵訪問「民進黨團幹部紛紛請辭，就您的角度來講會請辭嗎？」王僅回應，「我先聽一下卓院長的報告」，語畢隨即步入議場。

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應辭不分區立委

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應辭不分區立委

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解：撐到現在已是奇蹟

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解：撐到現在已是奇蹟

要交棒？黨團幹部辭職潮　柯建銘發聲了

要交棒？黨團幹部辭職潮　柯建銘發聲了

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

關鍵字：

吳思瑤柯建銘陳培瑜民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面