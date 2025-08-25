囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

▲蘇成達（圖）除遭宣明智控告詐欺，也曾涉及台鐵弊案，2020年遭台北地檢署約談。（東森新聞提供）



遭宣明智父子指控詐騙的華盛公司官司不斷，早在2015年華盛因承包的台中鐵路高架松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站等5個車站主體工程延宕，面臨遭罰逾期違約金，華盛公司的主管蘇曉貞竟教唆他人將女官員綁走並強拍裸照嗆「好好工作，不要多管閒事」，企圖以此影響公共工程的執行，遭法官批顯然目無法紀，所為極不可取，涉案的華盛主管蘇曉貞已遭判刑入獄。民事部分，今年2月最高法院已判華盛與蘇曉貞連帶賠償女官員100萬元。

▲華盛營造位於高雄，除遭宣明智控詐欺，也因主管擄走女官員拍裸照，遭判賠一百萬元。（翻攝Google Maps）

▲華盛營造主管蘇曉貞（圖）因承包的台鐵工程延宕，竟教唆他人擄走女官員拍裸照恐嚇，遭判刑入獄。（翻攝蘇曉貞臉書）

宣明智與兒子宣昶有原本由宣捷製藥公司（現名瑞卬細胞生物製藥）2016年與華盛營造公司、晾舟國際資產管理公司合作，參與新竹市北大路「復中段」都更申請，但3方簽約後宣捷認為遭詐騙簽下不平等條約，決定中止合作，遭華盛求償2.5億元，高院更一審判宣捷僅需付押標金1,500萬元，免賠2.5億元，宣明智6月分已委請律師至刑事局報案控告華盛負責人蘇成達等人涉詐欺罪。

宣捷製藥與華盛的合作，在宣昶有發現對方有詐欺及重利等問題，過程涉有不法，立即喊卡，宣昶有也向檢察官自首坦承涉增資不實，檢察官2021年認定增資不實違反《公司法》的罪責明確，宣昶有因協助他人公司不實增資，與陳米山均坦承犯行，獲緩起訴。

宣明智指控，華盛公司及晾舟公司陳米山在3方協議設下陷阱，除了用不平等條約誆騙宣捷製藥代表人宣昶有外，並以晾舟設計師陳米山名義，虛設公司增資1.5元股本，由會計登帳後同日即轉回陳米山帳戶，以逾365%利率，收取160萬元利息，涉有重利。

宣明智指控，華盛公司及晾舟陳米山設計師也違反「內政部頒布公開評選辦法第十四條」誠實信用不得「詐欺」的條款，先以「詐術」成立假公司，先賺重利，暪騙宣捷製藥公司代表人，再以此假公司詐欺縣府及評選委員，得標是以非法不當手段取得。

宣明智特別強調，當時他擔任宣捷製藥公司負責人，得知華盛公司問題嚴重，主動發函终止合作，但華盛反以得標後無法與縣府簽約來向宣捷鉅額求償，過程中又不斷對宣捷以各種民事訴訟干擾公司正常營運。宣明智認為對方以精心布局的詐術，進行契約詐騙，令人細思極恐，各式詐騙橫行，也特別籲請投資大眾小心注意。



