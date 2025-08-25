午後轉雨！　「下最大」地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

西北雨！中央氣象署表示，今天午後桃園以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率。

氣象署發布「高溫資訊」，各地天氣高溫炎熱，今天台北市、新北市、桃園市為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；新竹縣、苗栗縣為「黃色燈號」，請注意。

氣象署說，今天環境為偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面東南部、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨機率，夜晚、清晨東部及中南部亦有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二至周四，台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，台灣附近環境相對穩定，大致吹偏東至東南風，迎風面的東部、東南部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區亦有零星短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨；周二午後中南部有局部大雨機率。

氣象署預報，周五到周日環境仍吹偏東風，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。