　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後轉雨！　「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

西北雨！中央氣象署表示，今天午後桃園以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率。

氣象署發布「高溫資訊」，各地天氣高溫炎熱，今天台北市、新北市、桃園市為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；新竹縣、苗栗縣為「黃色燈號」，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署說，今天環境為偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面東南部、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨機率，夜晚、清晨東部及中南部亦有零星短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二至周四，台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，台灣附近環境相對穩定，大致吹偏東至東南風，迎風面的東部、東南部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區亦有零星短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨；周二午後中南部有局部大雨機率。

氣象署預報，周五到周日環境仍吹偏東風，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
睽違29年！　威廉波特少棒台灣抱回總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後轉雨！　「下最大」地區曝

西瓜不能吃太多！營養師曝過量下場

男買茶葉蛋刷不過遭嫌「手機太破」　下一秒8+9暖舉全網感動

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

午後轉雨！　「下最大」地區曝

西瓜不能吃太多！營養師曝過量下場

男買茶葉蛋刷不過遭嫌「手機太破」　下一秒8+9暖舉全網感動

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

澤倫斯基喊話普丁盡快會談　俄反批西方阻撓談判

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

2025韓國夏天穿搭新趨勢！「復古波點風」正夯　5大穿搭靈感先筆記

午後轉雨！　「下最大」地區曝

「抽中賺16萬」6檔申購本周拼場　大研生醫報酬率破100%

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

少子化三十年　日本經驗與台灣啟示

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

和平協議須含強大安全保障　加國總理：不排除向烏派遣維和部隊

韓中關係回正軌？　南韓總統李在明一封信可能成關鍵

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

預言大罷免結局？白沙屯媽「驚人籤詩」曝

即／大雷雨突襲！最新大雨警戒區域曝

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

台中陶喆蛋糕爆紅　女主播朝聖畫面曝

她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

更多熱門

相關新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

今年第13號颱風「劍魚」（Kajiki）一路西奔穿越南海，今天（24日）已經暴風增強至中度颱風，氣象專家預估，劍魚颱風眼清晰可見，巔峰強度將達中颱上限，甚至有機會挑戰強颱，即將成為今年「西北太平洋風王」，目前路徑擦過中國海南，持續往西朝越南前進，預計將登陸越南，且強度還有加強空間。

即／國家警報響！20:55花蓮有感地震

即／國家警報響！20:55花蓮有感地震

即／大雷雨突襲！最新大雨警戒區域曝

即／大雷雨突襲！最新大雨警戒區域曝

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

快訊／大雷雨轟5縣市　國家警報響！台南暴雨持續2小時

快訊／大雷雨轟5縣市　國家警報響！台南暴雨持續2小時

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面