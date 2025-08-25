可能又有新颱風　預估路徑曝

▲劍魚颱風將登陸越南。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬顯示，周四起在南海逐漸發展成颱，未來動向類似劍魚颱風；不過，模式模擬越久，不確定性越大，應續觀察。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五各地晴時多雲，高溫炎熱，今日仍有38度左右的極端高溫；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率，需注意大雷雨發生。

▼最新劍魚颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，周六、周日南方水氣北移，各地多雲時晴仍偏熱，東半部及屏東有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號中颱劍魚中心在海南島西南方海面，今下午登陸越南；另一熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬顯示，周四起在南海逐漸發展成颱，偏西北西進行，未來動向類似劍魚，不過，模式模擬越久，不確定性越大，應續觀察。

▼吳德榮說，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，未來動向類似劍魚。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）