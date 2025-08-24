「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

▲劍魚又圓又大已經暴風增強至中度颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年第13號颱風「劍魚」（Kajiki）一路西奔穿越南海，今天（24日）已經暴風增強至中度颱風，氣象專家預估，劍魚颱風眼清晰可見，巔峰強度將達中颱上限，甚至有機會挑戰強颱，即將成為今年「西北太平洋風王」，目前路徑擦過中國海南，持續往西朝越南前進，預計將登陸越南，且強度還有加強空間。

氣象署觀測，劍魚颱風今天已經來到海南近海，並持續向西進行，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無直接影響，但其近中心最大風速達每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級暴風半徑180公里，10級暴風半徑80公里。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，「滿大一顆、圓圓的」但因垂直風切的關係，有稍微往西偏移，小小的不對稱，今天增強速度很快，已經成為中度颱風，且颱風眼清晰可見，路徑擦過中國海南島，持續增強中，巔峰強度將達中颱上限，甚至有機會挑戰強烈颱風，並將以巔峰狀態明天（25日）登陸越南北部，對當地勢必造成巨大衝擊。

▲劍魚颱風眼清晰可見。（圖／翻攝RAMMB）



「觀氣象看天氣」粉絲團也認為，劍魚颱風即將成為今年「西北太平洋風王」，強度很有機會達到中颱上限、甚至強颱。去年越南才經歷登陸當地歷史最強颱風「摩羯」的侵擾，現在又將面對劍魚，由於中心很有可能不會直接登陸海南島，等於直接降低自身環流受地形破壞的程度、而直接侵襲越南，預計到劍魚登陸前仍有將近一天的增強時間，登陸時強度很可能與摩羯相當。

根據中國中央氣象台的觀測，劍魚目前以時速20公里速度持續向西偏北方向移動，強度還會增強，今天傍晚到夜間將擦過海南三亞到樂東一帶沿海，然後逐漸趨向越南中北部沿海。在劍魚眼牆最強風力附近，海南三亞市最南邊的大東海景區已經測得最大每秒45公尺，相當於14級風的平均風力，當地預估，三亞將出現有史以來最大風力，可能出現玻璃碎裂、門窗損毀的情況。

隨著劍魚靠近，中國觀測，海南等地風雨逐漸增強，且這次颱風影響時間海南風雨強度屬於同期少見，甚至會破紀錄。其中昨天到今晨海南西沙已經出現508.8毫米降雨量，打破8月單日降水量紀錄，凌晨時雨量更下到107毫米和147.8毫米，連續打破時雨量觀測史紀錄。

▼劍魚路徑預估將直接登陸越南。（圖／NCDR）


