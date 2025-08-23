夫海外辦婚宴娶小三「臉書曬照放閃」　妻心碎求償150萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名外籍配偶小美（化名）控訴，丈夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間，於越南和另一名女子A辦理婚宴，甚至生下一名孩子，憤而決定對阿哲提告求償150萬元。雖然阿哲辯稱他們早已沒有夫妻之實，但日前仍被法官判處應賠償妻子小美60萬元。

▲阿哲尚未與妻子小美離婚，就在越南和A女舉辦婚宴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，7年前她與丈夫阿哲在台灣辦理結婚登記，沒想到丈夫竟在婚姻關係存續期間與A女交往，甚至在2024年7月於越南辦理婚宴，兩人還育有一名孩子，種種行為嚴重侵害她的配偶權，因而決定對丈夫提告求償150萬元。

阿哲則辯稱，他自2020年起長期在越南工作，小美拒絕陪同一起前往越南生活，夫妻倆已經很久沒有共同生活，他早在2022年就想離婚，只是小美說想取得台灣學位，兩人才遲遲未離婚；他還提到，小美2023年間也有與不明異性共同出遊，夫妻倆已經沒有夫妻之實，縱使認為他有侵害配偶權的行為，也應當考量他們的婚姻破綻有因果助力。

不過，法官認為，從A女的臉書PO文、照片中可知，阿哲和A女確實曾舉辦婚宴，還曾一起出遊，這部分阿哲都沒有異議，他在婚姻關係存續期間與A女舉辦婚宴，顯然已經踰矩，的確侵害到小美的配偶權。

至於阿哲控訴小美也有與不明異性共同出遊的部分，法官表示，阿哲出示的照片證據，都沒有拍到小美與異性有牽手、擁抱或親吻等親暱動作，所以無法僅憑小美與異性的合照，就認定小美與他人有不正當往來。

此外，法官指出，現今社會中，夫妻因為求學、工作等因素分隔兩地，並非罕見狀況，不能因此就認定夫妻倆的婚姻已出現破綻，況且阿哲和小美在2021年、2023年間還曾一起出遊，也有拍攝互相摟抱的照片，可見雙方之間仍存有夫妻感情，不像是早已出現婚姻危機的樣子。

法官還提到，小美離家後曾傳訊息質問阿哲是否很愛A女，「你還是不承認你搞外遇」、「你會跟她保持模糊不清關係」，可見她並非完全不想維繫這段婚姻關係，否則何必跟阿哲吵架。最終，法官沒有採信阿哲的說詞，並判他應賠償小美60萬元較為適當，全案仍可上訴。