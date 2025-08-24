30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫師見日常習慣超意外

▲30歲男子生活規律，卻罹患大腸癌。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

肝膽腸胃科醫師張振榕在臉書發文指出，大腸息肉在台灣呈現年輕化趨勢，過去多發生於中老年人，但近年已有不少三、四十歲患者。他強調，國健署雖建議50歲以上每兩年進行糞便潛血檢查，但年輕人若出現排便異常，也必須警覺，及早檢查才能避免癌變風險。

張振榕分享，一名30歲男子因同事罹患大腸癌第四期而提高警覺，近期又出現排便習慣改變，因此接受大腸鏡檢查。檢查結果發現，腸道內有一顆近1公分的息肉，若未及時處理，未來癌變風險將大幅增加，幸好此次已成功切除，避免潛在危機。

他補充，該患者平時不抽菸、不喝酒，飲食與作息也算規律，唯一與眾不同的是工作與微波相關。不過，國際癌症研究機構僅將微波歸類為2B級「可能致癌物」，目前仍缺乏直接證據，因此仍需更多研究釐清相關性。

張振榕提醒，出現排便頻率改變、便血、腹痛或糞便變細時，不分年齡都應立即就醫。糞便潛血雖是第一線篩檢方式，但仍可能漏掉未出血的息肉，因此若有症狀或高風險因素，不宜僅依賴潛血檢查。

他強調，大腸鏡檢查能完整觀察腸道並同步切除息肉，是目前最有效的預防與治療方法。即使生活健康、不菸不酒，也可能因基因或家族病史而罹病。大腸癌已不再是「老年人的專利」，年輕族群若有警訊或家族病史，務必及早篩檢。