他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲醫生說，原本患者腸子無法運作，現在有放屁表示部分功能恢復，可以吃一點流體的食物，真是奇蹟！（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇家宏分享，跟他同年齡的一名朋友，今年初檢驗出來是大腸癌末期，朋友退休才想好好過生活，完全不能接受這個結果，沒想到「放下抱怨」的那一天，然後奇蹟開始了。家屬指出，父親變了一個人，不再抱怨老天，跟他們聊的都是小時候的趣事。

蘇家宏在臉書說，朋友辛苦工作30年，才剛退休要享福，已經財富自由，三名小孩也都成年不需他照顧，想要去遊山玩水；近日住院醫生判他「死刑」，告知檢查結果，他的腸道完全無法運作，不能吃任何的食物，而且他常肚子痛到受不了，需要嗎啡止痛。

蘇家宏表示，朋友發作的時候，就會跟三名小孩以及快80歲的媽媽抱怨，說想要從安寧病房跳下去；媽媽跟女兒就在病房內痛哭，抱怨老天爺不公平。

蘇家宏指出，董事長去探望朋友，聽他抱怨上天的不公，而且努力賺得的錢也用不到；董事長趁其他家人離開的時間，詢問朋友。以下為雙方對話：

董事長：你覺得你留給小孩最珍貴的資產是什麼？

朋友：…（不耐煩）房子吧！

董事長：最珍貴的是「你們相處的時間」！不是財產。孩子會記得你跟他相處最溫暖的時光，就跟你會記得你父親帶你出去玩的回憶，這種念想才是孩子最珍貴的價值。

（朋友驚訝瞪大眼睛）

董事長：你希望留在孩子們心底的父親，是咒罵生氣的樣子嗎？你有權選擇留給孩子們最貴重的資產是房子？還是愛的時光？

朋友：…（緩緩點頭）

蘇家宏說，幾天後朋友的家人告知，太棒了，他的父親「放屁了」！醫生表示，原本朋友的腸子無法運作，現在有放屁表示部分功能恢復，可以吃一點流體的食物，真是奇蹟！

蘇家宏提到，朋友家人說，從董事長探望父親後，父親變了一個人，不再抱怨老天，跟他們聊的都是小時候的趣事。

蘇家宏表示，求上帝親自醫治朋友的身體，讓他留下更多珍貴資產給小孩、媽媽和家人，「最溫暖的念想、最偉大的傳承不是財產分配，而是讓愛的記憶陪孩子一生。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

