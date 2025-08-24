　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

▲▼ 外交部 2025年「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式 -林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

澳洲重量級媒體《澳洲人報》近日連續刊登有關台灣的報導，揭露中國透過索羅門群島阻擋台灣參與太平洋島國論壇，並由駐澳洲大使肖千在專文中聲稱「台灣回歸中國」是二戰成果的一部分以推動中國戰略目標。對此，外交部長林佳龍嚴正駁斥，強調中華人民共和國「從未統治過台灣一天」，並以「國王的新衣」比喻北京的論述，直言「謊言即使重複百遍，也不會成為真理」，更批評中國是區域的「麻煩製造者」。林佳龍同時呼籲，台灣作為長期可靠的發展夥伴，不應因中國壓力而被排除參與PIF，將是太平洋島國的損失。

根據《澳洲人報》（The Australian）報導，今年太平洋島國論壇（PIF）主辦國索羅門群島阻止台灣參與9月的峰會。林佳龍批評中國是區域的「麻煩製造者」，他相信索國是在北京施壓下，才決定「全面封殺」包括台灣、美國與中國在內的PIF對話夥伴參與峰會。不同的是，中國與美國皆在索國都設有大使館，能以非正式場合與論壇與會者交流，而台灣則被排除在外。

林佳龍表示，雖無法參加今年的會議，但台灣仍會持續透過不同的管道尋找貢獻的方式，他並重申台灣長期以來作為區域發展夥伴卻遭排除，是「太平洋島國的損失」。林佳龍強調，對太平洋島國而言，「太平洋之道」（The Pacific Way）強調的是包容及共同面對挑戰，「若沒有對話夥伴與發展夥伴參與，我們認為這將使攜手解決挑戰的努力蒙受嚴重損失。」

《澳洲人報》寫道，近年來吉里巴斯、索羅門群島與諾魯相繼轉向承認中國，目前僅有三個太平洋島國承認台灣──吐瓦魯、馬紹爾群島及帛琉。針對索國的決議，吐瓦魯及馬紹爾群島已威脅若索國不推翻禁令，將抵制今年峰會。對此，林佳龍則表示，台灣期待明年由友邦帛琉主辦的太平洋論壇峰會，屆時將讓台灣有機會「展示台灣如何為這些太平洋島國的發展做出貢獻與參與」。

中國駐澳洲大使肖千近日在《澳洲人報》撰文，連結二戰與台灣議題。肖千寫道，「收復台灣是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。」並呼籲澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）秉持「正確的歷史觀」，承認台灣屬於中國。肖千更稱，有人企圖挑戰聯大第2758號決議的權威，宣稱台灣地位「未定」，並「宣稱中華人民共和國從未統治過台灣」，藉此「模糊和掏空一中原則」。

對此，林佳龍接受《澳洲人報》專訪時嚴正反駁，強調「自1949年以來，中華人民共和國沒有一天統治過台灣」，並指出聯大第2758號決議全文僅158字且「完全沒有提及台灣」。報導提到，北京持續試圖利用1971年聯大第2758號決議——該決議僅承認中華人民共和國是聯合國唯一合法中國代表——來強化其對台主張。

林佳龍表示，澳洲國會曾率先通過決議，否認北京將聯大第2758號決議作為台灣地位依據的說法，而美國國務院近年來也多次公開重申應駁斥中國對該決議的扭曲。報導指出，澳洲雖未正式承認台灣，但其一中政策允許與台灣進行文化及經貿交流。2024 年，澳洲工黨與在野黨更聯手通過跨黨派動議，明確指出該決議「既未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國的地位」，並呼籲「不應排除台灣參與聯合國體系」。

「台灣具備成為國家的所有條件」，林佳龍強調，台灣有自己的人民、土地、政府，並能行使主權。他也以「國王的新衣」諷刺中國的論述並直言，「即便同一個謊言重複一百遍，它也不會成為真理。」面對中國在國際場域與輿論戰雙管齊下的壓力，台灣透過國際合作、實質貢獻並持續發聲以爭取更多支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全家罹肝癌慘死！竟是「一物重複用」釀禍　專家揭隱形殺手
隨機砍死24歲女！癡漢朝胸猛刺　搭新幹線潛逃
快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤
快訊／SJ開唱出意外！「圭賢舞台重摔」
台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗
北市追撞車禍起火！騎士雙腿燙傷　19歲女破相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤　人民聲音化前進動力

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

要交棒？柯建銘否認被逼宮：總召任期1年　吳思瑤表現100分要慰留

綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤　人民聲音化前進動力

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

要交棒？柯建銘否認被逼宮：總召任期1年　吳思瑤表現100分要慰留

綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

兄弟剋星！林家鋐致勝安跟著感覺走　洪總：原本要讓他短打

全家罹肝癌慘死！一查竟是「竹筷重複用」釀禍　專家揭隱形殺手

樂團芒果醬苦熬4年！　終於登「壓軸主舞台」嗨喊：爽啦

日本房價漲「凶宅」也成選項　催生靈異調查服務

胡瓜對戰拳王「才打一下就受不了」！　求饒認輸：午餐要被打出來了

排球少年高人氣！兄弟曝3天商品銷售營業額達2800萬

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

逆轉DNA！半場落後兩球不驚慌　巴薩補時烏龍絕殺3比2氣走萊萬特

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」朝胸猛揮刀　搭新幹線潛逃

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

更多熱門

相關新聞

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新衛星影像顯示，今年初以來，越南在南沙群島加速展開填海造陸工程，規模甚至可能超越中國。

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

吳志中：中國從內部滲透台灣　我國以三大支柱戰略堅定防衛民主

吳志中：中國從內部滲透台灣　我國以三大支柱戰略堅定防衛民主

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

關鍵字：

林佳龍外交部台灣中國太平洋島國論壇索羅門

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

鬼門開！　5生肖財運發了

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

午後變天！　「雨最大」地區曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面