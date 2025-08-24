中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

澳洲重量級媒體《澳洲人報》近日連續刊登有關台灣的報導，揭露中國透過索羅門群島阻擋台灣參與太平洋島國論壇，並由駐澳洲大使肖千在專文中聲稱「台灣回歸中國」是二戰成果的一部分以推動中國戰略目標。對此，外交部長林佳龍嚴正駁斥，強調中華人民共和國「從未統治過台灣一天」，並以「國王的新衣」比喻北京的論述，直言「謊言即使重複百遍，也不會成為真理」，更批評中國是區域的「麻煩製造者」。林佳龍同時呼籲，台灣作為長期可靠的發展夥伴，不應因中國壓力而被排除參與PIF，將是太平洋島國的損失。

根據《澳洲人報》（The Australian）報導，今年太平洋島國論壇（PIF）主辦國索羅門群島阻止台灣參與9月的峰會。林佳龍批評中國是區域的「麻煩製造者」，他相信索國是在北京施壓下，才決定「全面封殺」包括台灣、美國與中國在內的PIF對話夥伴參與峰會。不同的是，中國與美國皆在索國都設有大使館，能以非正式場合與論壇與會者交流，而台灣則被排除在外。

林佳龍表示，雖無法參加今年的會議，但台灣仍會持續透過不同的管道尋找貢獻的方式，他並重申台灣長期以來作為區域發展夥伴卻遭排除，是「太平洋島國的損失」。林佳龍強調，對太平洋島國而言，「太平洋之道」（The Pacific Way）強調的是包容及共同面對挑戰，「若沒有對話夥伴與發展夥伴參與，我們認為這將使攜手解決挑戰的努力蒙受嚴重損失。」

《澳洲人報》寫道，近年來吉里巴斯、索羅門群島與諾魯相繼轉向承認中國，目前僅有三個太平洋島國承認台灣──吐瓦魯、馬紹爾群島及帛琉。針對索國的決議，吐瓦魯及馬紹爾群島已威脅若索國不推翻禁令，將抵制今年峰會。對此，林佳龍則表示，台灣期待明年由友邦帛琉主辦的太平洋論壇峰會，屆時將讓台灣有機會「展示台灣如何為這些太平洋島國的發展做出貢獻與參與」。

中國駐澳洲大使肖千近日在《澳洲人報》撰文，連結二戰與台灣議題。肖千寫道，「收復台灣是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。」並呼籲澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）秉持「正確的歷史觀」，承認台灣屬於中國。肖千更稱，有人企圖挑戰聯大第2758號決議的權威，宣稱台灣地位「未定」，並「宣稱中華人民共和國從未統治過台灣」，藉此「模糊和掏空一中原則」。

對此，林佳龍接受《澳洲人報》專訪時嚴正反駁，強調「自1949年以來，中華人民共和國沒有一天統治過台灣」，並指出聯大第2758號決議全文僅158字且「完全沒有提及台灣」。報導提到，北京持續試圖利用1971年聯大第2758號決議——該決議僅承認中華人民共和國是聯合國唯一合法中國代表——來強化其對台主張。

林佳龍表示，澳洲國會曾率先通過決議，否認北京將聯大第2758號決議作為台灣地位依據的說法，而美國國務院近年來也多次公開重申應駁斥中國對該決議的扭曲。報導指出，澳洲雖未正式承認台灣，但其一中政策允許與台灣進行文化及經貿交流。2024 年，澳洲工黨與在野黨更聯手通過跨黨派動議，明確指出該決議「既未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國的地位」，並呼籲「不應排除台灣參與聯合國體系」。

「台灣具備成為國家的所有條件」，林佳龍強調，台灣有自己的人民、土地、政府，並能行使主權。他也以「國王的新衣」諷刺中國的論述並直言，「即便同一個謊言重複一百遍，它也不會成為真理。」面對中國在國際場域與輿論戰雙管齊下的壓力，台灣透過國際合作、實質貢獻並持續發聲以爭取更多支持。