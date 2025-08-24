提高馬太鞍溪堰塞湖警戒資訊！空勤直升機馳援裝設監測水位計

▲在空勤總隊直升機協助下，花蓮分署與成大防災研究中心9人順利將水位計裝設於堰塞湖壩頂。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測能力，在內政部空中勤務總隊協助下，林業及自然保育署花蓮分署工作人員與成功大學防災研究中心共9人日前順利搭乘直升機，將水位計成功裝設於堰塞湖壩頂。根據水位計最新回傳數據顯示，目前湖水面距離溢流點尚有約40公尺，未來將能提供相關單位及花蓮縣政府更精確的警戒資訊，做為下游居民疏散避難的重要依據。





馬太鞍溪堰塞湖位於萬榮鄉，自形成以來，林業保育署已召開二次專家諮詢會議，邀集行政院災害防救辦公室、工程會、國家災害防救科技中心（NCDR）、水利署、農村水保署及國防部等單位共同研商，包括壩頂降挖、炸開壩體、虹吸抽水等多種減壓方案。不過，受限於堰塞湖地處偏遠、無道路可通達，且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌，還需考量颱風、豪雨及地震風險，皆使機具進場施工困難且具高度危險性。專家評估在短時間內以工程手段處理恐不可行。因此，以強化監測警戒與下游防減災措施，做為目前的主要應變策略。



花蓮分署已在湖區周邊設置雨量計、濃度計、CCTV監視器，並連結水利署下游水位站及監視影像，隨時掌握最新狀況。但因壩頂地形險峻、無道路可達及受到山區氣候影響，水位計安裝困難。當天在空勤總隊支援下，終於成功將水位計吊掛至壩頂完成設置。





依據今日統計模型推估，目前堰塞湖湖面面積約82公頃，蓄水量約4,800萬噸，已達滿水量（約9,100萬噸）的53%。在無豪大雨情況下，預估湖水可能於10月初溢流壩頂。





花蓮分署長黃群策指出，水位計的裝設象徵監測精準度大幅提升，搭配既有的雨量數據，能建立更完整的監測模型，科學化掌握湖水上升趨勢與溢流風險。這些數據將做為重要的防災依據，一旦水位或累積雨量達到警戒值，花蓮分署將立即通報花蓮縣政府災啟動必要的疏散措施，確保下游居民安全。

▲水位計的裝設能使用監測精準度大幅提升，建立更完整的監測模型，掌握湖水上升趨勢與溢流風險。

黃群策強調，過去監測多依靠空拍與簡易儀器，如今有了即時水位數據，不僅能提升風險判斷能力，也讓防災決策更具科學依據。他特別感謝空勤總隊的專業支援，使這項任務圓滿達成。



花蓮分署再次呼籲，民眾切勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，並請持續留意政府單位發布的警戒資訊，共同守護生命財產安全。

