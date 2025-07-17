三元電池廠大火燒出「毒氣溢散」隱憂　63筆空品監測數據曝光

▲三元電池廠大火燒出地方對於「毒氣溢散」的隱憂。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區三元能源電池工廠14日發生火警，除造成15人受傷，臭味飄散引起地方不滿，高雄市議員鄭光峰直言，三元能源設在人口密集區，有隱形爆炸及毒氣溢散風險，不排除要求遷廠。對此，高雄市環保局則公布最新數據，顯示「空品數據無異常」。

高雄市議員鄭光峰指出，三元能源火災後不排除要求遷廠，因為設在人口密集的社區有隱性爆炸及毒氣逸散的疑慮及風險，要求三元復工前說明白講清楚，小港居民安全第一為原則，沒安全也不用談經濟，地可以它找，人命不能復生。

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環保局指出，統計7月14日迄今，空污小組共檢測63筆數據，其中傅立葉轉換紅外光譜(FTIR)未測得異常圖譜，五用氣體偵測器測得一氧化碳(CO)濃度最高約15ppm，屬火場燃燒產出。

火焰離子偵測器(FID)檢測總碳氫化合物濃度約0.1-8.4ppm，趨近背景值，TSP偵測器測得總懸浮微粒濃度介於0.012-11.4mg/m3，數據初期略高，並隨火勢撲滅後，逐漸趨近背景值。

▲▼環保局公布63筆監測數據，曝最新空品。（圖／記者賴文萱翻攝）

統計7月14、15二日火警期間，周邊微型感測器總揮發性有機物(TVOC)濃度與火警發生前相較，無異常上升情形，濃度約介於0.1-0.35ppm。

另7月14日廠內曾檢出微量氫氟酸最高濃度0.774ppm，廠外未檢出，復於11時19分於廠內複偵已未檢出。因鋰電池內電解液燃燒遇水會反應產生氫氟酸氣體，氫氟酸氣體與消防水霧反應作用侷限於廠內，故僅於廠內靠近火場處檢出微量氫氟酸，並未擴散至廠外。

該廠火勢已於7月15日上午7時49分撲滅，現場灑水降溫中，本（17）日7時21分最新環境監測，其中五用氣體偵測器未檢出，FID檢測總碳氫化合物濃度約4.4ppm，總懸浮微粒濃度(TSP)約0.479mg/m3，空品數據無異常。環保局目前仍全程持續監測空品狀況。