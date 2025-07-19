野柳女王頭脖子驚見超大裂痕！網憂：危險了　北觀處急請專家會勘

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

新北市野柳地質公園的女王頭脖子逐年變細，31年來頸圍已減少103.41公分，近日又出現一條大裂痕，引發網友擔憂女王斷頭。對此，北觀處處長陳煜川回應，該裂痕屬於地質節理，目前節理並沒有擴大，已立即請專家實地勘查，未來仍未持續密切監控。

▲女王頭脖頸出現大裂痕，引發民眾擔心。（圖／記者郭世賢翻攝)

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日有網友在Threads上貼出女王頭的照片，表示在後頸靠近底部的部位出現一條很長的裂痕，「覺得女王頭危險了」，引發網友議論「從我國小就說快斷了」、「捨不得」，也有網友認為「斷了就算了，自然現象」。

北觀處處長陳煜川表示，經請教地質公園的委託廠商，確認這條裂痕是地質節理，一直都存在，不過對於民眾的擔心，北觀處也非常重視，從2008年開始一直委外監測，至於這條節理是否有擴大、有危機，已立即請專業學者做實地勘查和監測，掌控最新狀況，依據今年最新監測數字，並沒有擴大，但仍會持續做不定期監測和比對。

▲女王頭脖頸逐年變細。（圖／北海岸及觀音山國家風景區提供）

根據北觀處資料，女王頭2024年10月測得的頸圍是116.59公分，相較於1994年測得的220公分，已經減少103.41公分，對於後續維護方面，陳煜川指出，只要科技許可，會盡量採取措施，在環境教育部分，也絕對禁止人為破壞。