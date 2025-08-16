　
地方 地方焦點

馬太鞍溪堰塞湖2個月內恐溢流！　落實撤離避難召開地方說明會

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地日前發生大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。林業及自然保育署花蓮分署依滿水位溢流壩頂推估，若發生溢流，影響範圍將涵蓋下游台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及沿岸聚落，行政區包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里等地。
 
8月12日楊柳颱風來襲前，預估降雨量可能超過警戒值（300至450毫米），因此啟動影響範圍內居民預警性撤離。颱風過境後統計，累積雨量約218.5毫米，為堰塞湖帶來約967萬噸蓄水量；截至8月14日，湖水位升至1085公尺，蓄水量達3667萬噸（庫容量43%），距離溢流口高程尚有55公尺，暫無立即溢流或潰壩風險。

CCTV影像與現場空拍初步判斷，壩體並無明顯沖刷或管湧跡象，因此於14日上午9時建請花蓮縣政府災害應變中心解除警戒，讓居民安全返家。

截至8月14日，堰塞湖蓄水量達3667萬噸，距離溢流口高程尚有55公尺，暫無立即溢流或潰壩風險。
 
花蓮分署於颱風登陸前，緊急在光復鄉大馬村、大平村及東富村阿托莫部落召開地方說明會，並敦請縣府立即啟動周邊5村里撤離措施。雖颱風已遠離，花蓮分署仍於15日會同萬榮鄉公所在萬榮鄉舉辦堰塞湖地方說明會，約60位民眾與會。

▲▼花蓮分署會同萬榮鄉公所在萬榮鄉舉辦堰塞湖地方說明會。

 鳳林鎮長林建平表示，未來兩個月堰塞湖可能溢流，必須提前落實居民避難與撤離，並呼籲花蓮分署持續加強監測與即時通報。萬榮鄉長梁光明則感謝花蓮分署提升防災意識，並承諾全力配合預警與疏散，與各單位攜手建立減災防線。

花蓮分署長黃群策強調，感謝居民在颱風期間配合疏散，堰塞湖情勢仍須密切關注。目前已在光復林道設置雨量計與監視設備，並規劃於壩頂增設水位計，以提升監測精準度，確保即時掌握狀況並透過多元管道向受影響保全戶發布資訊，呼籲民眾與各單位共同配合防範。
 
花蓮分署再次提醒，近期請勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，以降低風險、確保安全。
 

