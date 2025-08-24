引爆球迷怒火！韓職發「啦啦隊卡」應援　韓網怒：這裡不是台灣

▲SSG登陸者發行啦啦隊應援小卡引來球迷批評。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓職棒球隊SSG登陸者近日宣布將販售「啦啦隊卡片」，成為韓職首支推出相關商品的球隊，卻意外引發大批球迷反彈。部分韓國網友直言「這裡不是台灣」，批評球隊偏離主軸，認為應該聚焦在球員而非啦啦隊，事件迅速在網路上掀起熱議，甚至連啦啦隊成員本人也出面回應。

SSG登陸者昨（23）日透過官方IG公告，將從26日起至28日推出專屬啦啦隊精緻小卡，主角包括安芝儇、趙娟週、金渡兒與裴垂鉉。其中，安芝儇、趙娟週和金渡兒目前都在台灣發展，僅裴垂鉉仍留在韓國，這也成為球迷熱議的焦點。

在此之前，韓職僅有球員卡片，啦啦隊出卡片尚屬首次，因此消息一出，隨即引來不少批評，認為球隊本末倒置。

部分網友以韓文留言，「我們是棒球隊耶」、「如果有出朴是厚應援小卡就好」、「怎麼會先賣啦啦隊卡，而不是球員應援卡」、「這裡不是台灣」、「原本還不錯，卻又因沒有必要的爭端挨罵」、「雖然啦啦隊也是球隊成員，但不是應該要先推球員小卡嗎？」

面對外界爭議，安芝儇親自透過社群回應，她表示若活動讓大家感到不快，她願意致上歉意，同時希望外界能正面看待，並呼籲共同努力，讓啦啦隊文化能夠發展得更高更遠。

對比台灣職棒近年已形成「啦啦隊文化」，甚至吸引不少韓國啦啦隊成員跨海發展，韓職首次嘗試卻遭遇反彈，凸顯雙方球迷在認同與期待上的差異。