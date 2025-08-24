　
生活

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲劍魚颱風持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

可能還有新颱風！氣象專家吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號颱風劍魚今天將增強為中度颱風，周一午登陸越南；另一熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬顯示，周三起在南海逐漸發展成颱，未來動向類似劍魚颱風，應續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗酷熱，將出現達38度以上極端高溫，山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，周一午登陸越南。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周一至周四各地晴時多雲，高溫炎熱，南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有大雷雨擴及南部平地的機率；周五、周六南方水氣北移，各地多雲時晴，仍高溫炎熱，花東及屏東局部短暫降雨增多，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號颱風劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，周一午登陸越南；另一熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬顯示，周三起在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似劍魚，不過，模式模擬越久，不確定性越大，應續觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周三起熱帶擾動在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似劍魚颱風。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

