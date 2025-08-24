館長喊失望！公開承諾「我多出的每一塊錢，會用到反民進黨上」

記者曾筠淇／綜合報導

核三延役公投昨（23）日進行投票，民眾黨22日在榮星花園舉辦公投之夜，而網紅「館長」陳之漢當時就公開承諾，「未來我營利，我多出的每一塊錢，我將會用到反民進黨身上，大家放心！」雖然館長努力催票，不過最終，「核三延役」公投結果因未達500萬523張票的門檻，確定失敗。

民眾黨22日舉辦公投之夜，邀請許多人上台助講，其中也包含了館長。館長22日台上公開承諾，「未來我營利，我多出的每一塊錢，我將會用到反民進黨身上，大家放心！好不好！所以明天（指23日），館長拜託各位（出門投票）」。

館長接著說，「無論你是民進黨，無論你是民眾黨，無論你是國民黨，你不用電嗎？你不吹冷氣嗎？你不買便當、不買東西嗎？民進黨這9年太令人失望，我們唯一能反擊的機會，就在明天（指23日），明天（指23日）站出來吧，親愛的老百姓，為了全體的同胞站出來吧，我們一定要對抗民進黨，謝謝各位，大家加油」。

▲館長公開承諾，「未來我營利，我多出的每一塊錢，我將會用到反民進黨身上」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

民眾黨立院黨團在今年4月18日，於立法院提案核三重啟公投，5月20日經表決後通過。公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」依現行《公民投票法》規定，公投案通過門檻為「同意票大於不同意票，且同意票須達全國投票權人4分之1以上」。

不過昨日投票結果顯示，同意票數434萬1432票、不同意票數151萬1693票，投票率為29.53%。雖然有效同意票大於不同意票，但因為同意票未達500萬523人的通過門檻，因此核三延役公投確定失敗。