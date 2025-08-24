　
政治

吳志中：中國從內部滲透台灣　我國以三大支柱戰略堅定防衛民主

▲▼外交部政務次長吳志中接受法國《解放報》（Libération）視訊專訪，深入說明中國對台滲透與威脅手法，並闡述台灣以三大支柱戰略堅定防衞民主。。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中接受法國《解放報》視訊專訪，深入說明中國對台滲透與威脅手法，並闡述台灣以三大支柱戰略堅定防衞民主。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中日前接受法國主流媒體《解放報》（Libération）資深記者Arnaud Vaulerin視訊專訪，相關內容於8月22日以「中國正試圖從內部使台灣崩潰」為題刊出。吳志中在專訪中深入剖析中國對台複合式威脅的多重面向，並強調在總統賴清德領導下，我國以強化國防、深化民主夥伴關係，以及積極參與國際，展現堅定捍衛台海和平穩定及我國民主生活方式的決心。

吳志中指出，賴總統將中國定位為「境外敵對勢力」，是如實反映台灣當前所面臨的嚴峻情勢。中國除每日派遣軍機艦侵擾，亦發動網路攻擊、散播假訊息，並滲透台灣社會，這些都是意圖在削弱台灣內部團結、製造分裂的敵對行為。「中國除了具體的軍事威脅，更在不斷嘗試從內部使台灣崩潰」。這正是台灣社會當前最需警惕的挑戰。類似觀點亦獲得德國外長等多國官員呼應，顯示國際共識日益凝聚。

面對中國威脅，吳志中說明，台灣的防衛戰略建立在三個支柱之上。首先，在自我防衛方面，政府已經恢復一年期義務役，並將明（2026）年國防預算提高至總預算的約20%，展現我國應對任何侵略的堅定決心。其次，在深化民主夥伴合作方面，美、法、德、英等多國已派遣軍艦通過台海，以實際行動維護區域和平與航行自由。這些行動證明，國際社會已意識到台海安全與全球穩定息息相關。第三個支柱則是積極參與國際組織。吳次長指出，台灣作為負責任的國際成員，擁有貢獻全球事務的能力與意願，將持續爭取參與國際組織，強化國際夥伴信任與支持。

吳志中也強調，台灣不僅守護自身的民主生活方式，更致力於維護全球民主價值與以規則為基礎的國際秩序，並將繼續與理念相近國家攜手合作，共同確保印太地區和平與繁榮。

專訪亦觸及台美關係。針對外界關注的「疑美論」，吳志中重申美國是台灣最重要的盟友，雙邊關係根植於共享的民主價值與共同戰略利益。他並指出，台灣在全球半導體供應鏈中扮演不可或缺的角色，產量佔全球50%，高階晶片更達95%。此不僅為台灣經濟基石，更對全球科技安全至關重要，台美夥伴關係是互利互惠，不因政黨輪替而有所動搖。

外交部表示，《解放報》創刊於1973年，以自由立場及深入報導國際議題著稱，廣受法國知識界與政策圈關注，深具國際影響力。

08/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外交部吳志中台海和平

