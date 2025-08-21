北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

▲外交部長林佳龍主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽」奪冠慶賀茶會，勉勵台灣青年勇敢走向世界。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨下午在外交部主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽奪冠慶賀茶會」，向8月赴美參賽並榮獲世界冠軍的北投國中女子壘球隊，以及親自帶隊出征的我國無任所大使劉柏君，表達祝賀與嘉勉。他指出，這不僅是台灣女壘重要里程碑，更是每位選手的榮耀。

林佳龍致詞表示，北投國中女壘隊首次代表台灣出賽，即勇奪世界冠軍，不僅是台灣女壘的重要里程碑，更是屬於每一位選手的榮耀。台灣政府重視體育，不僅積極培育我國優秀選手，也協助友邦推動體育，成果斐然。

林佳龍強調，外交部持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵我國青年跨越國界、在異地勇敢逐夢，返國後成為社會重要力量，更進一步深化台灣與友邦及理念相近國之間的連結。此外，外交部也推動「原住民外交」，強化我國與南島國家交流，期許原住民青年成為國際舞台上的外交生力軍。

劉柏君表示，感謝外交部的支持，球隊利用此行到美國參賽的契機，參訪美國國務院及美國華府國民隊並就運動外交政策交流，鼓勵球員們繼續努力，為國爭光。北投國中學務主任陳又華提到，此次奪冠不僅是球隊比賽的勝利，更是基層體育及國民外交的榮耀。球員郭俐妤代表分享在異國球場聽到我國國歌時心情激昂振奮，感謝外館與僑胞比賽期間提供許多協助與溫暖。

外交部表示，此次活動林佳龍與選手們齊唱跳球隊應援歌，並特別準備「壘球冠軍蛋糕」及「冠軍雞蛋糕」，象徵球隊以團結努力換來的甜美果實，另致贈印有球員背號與「TEAM TAIWAN」字樣的皮革壘球鑰匙圈及旅行小包，勉勵選手勇敢逐夢。林佳龍也感謝劉柏君長期推動女壘運動發展及「體育外交」，讓更多優秀青年能走向國際、讓世界看見台灣。

林佳龍最後恭喜北投國中女壘隊赴美參賽榮獲世界冠軍，並強調台灣政府與人民永遠是年輕運動員的重要後盾。本次茶會除北投國中校長陳玫良、教練及全體選手外，也有多位協助參賽的推動者與幕後支持者出席，現場氣氛溫馨熱烈。