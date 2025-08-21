歐洲國會幕僚訪台　吳志中：國際秩序受極大挑戰台歐合作至關重要

▲外交部政務次長吳志中（右）與EVIP團長英國「保守黨台灣之友會」（CFoT）主席伯頓（Daniel Burden，左）互贈紀念禮品。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中於本（8）月19日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）國會幕僚第二團歡迎酒會，歡迎來自英國、法國、義大利、比利時、羅馬尼亞、保加利亞、希臘等7國國會及歐洲議會的重要幕僚在本月17日至26日來台訪問。吳志中強調，當國際秩序遭受極大挑戰，台歐相互合作至關重要。

吳志中致詞表示，當前全球民主國家面臨國際秩序遭受極大挑戰及地緣政治不確定性驟增的變動，台灣與歐洲的相互合作至關重要，以守護彼此共同價值與利益。感謝德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）日前在東京批評中國對區域安全一再威脅的發言。外交部也樂見法國、德國、荷蘭、英國等歐洲國家能持續以派遣軍艦通過台灣海峽等具體行動，展現對台海和平穩定的支持。期盼更多歐洲國家制定全面的印太戰略，共同維護包括台海在內的區域安全與繁榮。

訪團團長英國「保守黨台灣之友會」（CFoT）主席伯頓（Daniel Burden）指出，身為英國保守黨成員，很榮幸跟隨剛來訪的前首相強生（Boris Johnson）挺台腳步造訪我國。訪團成員來自8個不同歐洲國家，均非常期待第一手觀察台灣民主及公民社會的蓬勃發展、經濟與科技的繁榮創新與文化的豐富多元。台灣是歐洲國家真誠的朋友，訪團成員支持台灣的民主自決權，返歐後也將持續堅定支持台歐雙邊及多邊關係，協助推動各項交流與合作。

外交部表示，本次酒會另邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、我國跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。訪團此行也安排拜會國家安全會議副秘書長林飛帆、立法院外交國防委員會沈伯洋委員及陳永康委員、大陸委員會副主任委員沈有忠等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，另安排赴新竹、金門及高雄等地參訪，有助歐洲國會幕僚全面瞭解我國國情與地緣政治安全等議題。