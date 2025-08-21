外交小尖兵授旗　新任AIT副處長：展現台灣獨特性絕佳機會

▲美國在台協會副處長梁凱雯上任後首次出席公開活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國在台協會副處長梁凱雯（Karin Lang）昨出席外交部「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，而這也是她上任後首度出席公開活動。梁凱雯指出，外交小尖兵代表的不只是台灣的未來，更是代表台美雙邊關係的未來，此次訪美也是小尖兵展現台灣獨特性的絕佳機會，祝福團員在美國參訪一切順利，滿載而歸。外交部長林佳龍則鼓勵小尖兵在出訪期間積極參與，勇於分享，推廣台灣，也號召更多人關心國際事務，發揮「總合外交」中「人人都是外交官」的精神。

外交部20日下午舉行今（2025）年度「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，由外交部長林佳龍主持，將外交小尖兵專旗授予今年度「外交小尖兵—英語種籽隊培訓營」獲出訪資格的18位優秀學生及4位輔導老師。教育部政務次長張廖萬堅、美國在台協會副處長梁凱雯（Karin Lang）、財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍、國立中興大學附屬高級中學校長蔡孟峰等貴賓應邀出席觀禮。

林佳龍首先恭喜18位小尖兵從培訓營脫穎而出，外交部積極響應賴總統推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持我國青年走向國際，不但讓世界看見台灣青年的多元力量，也把世界帶進台灣，鼓勵小尖兵在出訪期間積極參與，勇於分享，推廣台灣，也號召更多人關心國際事務，發揮「總合外交」中「人人都是外交官」的精神。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

張廖萬堅致詞表示，感謝外交部、國合會、美國在台協會及相關單位的協助，特別是國立羅東高級中學、國立中興大學附屬高級中學、高雄市立左營高級中學分別辦理的5天4夜培訓營，以及所有評審與老師的全力投入，透過豐富課程，提供學生學習國際議題與素養的機會，使本屆活動得以順利進行。他也同時勉勵小尖兵，不僅關心全球議題，還要「讀萬卷書不如行萬里路」，有機會親自赴美參訪，期待小尖兵們能成為台灣未來的外交尖兵。

梁凱雯說，很榮幸上任後第一個重要公開活動即是參與今年度「外交小尖兵訪問團」的授旗儀式，並認為外交小尖兵代表的不只是台灣的未來，更是代表台美雙邊關係的未來，此次訪美也是小尖兵展現台灣獨特性的絕佳機會，並同時能體會美國的多樣性、價值觀以及台美共享的民主價值，祝福團員在美國參訪一切順利，滿載而歸。

外交部表示，授旗儀式首先播放本屆培訓營的精華短片，回顧外交小尖兵的精彩表現，本次培訓營課程包含語言訓練、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流四大領域，期待參訓學子從中瞭解外交事務，並強化對多元文化的溝通理解，拓展青年的國際視野。

今年「外交小尖兵訪問團」將組成2團，於8月23日出發，分別前往美國洛杉磯與舊金山，以及美國芝加哥及休士頓，進行為期10天的訪問行程，將赴訪當地政治、教育、文化等相關機構，與當地產、官、學、僑各界人士及各級學校青年互動交流，盼能達致「接軌國際、鏈結全球」的願景，讓世界看見台灣年輕世代的優質形象。

▼外交部 2025年「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式。（圖／記者黃克翔攝）