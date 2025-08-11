屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

▲屏東執行分署人員小琉球催討稅款。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

一名長居小琉球男子，積欠使用牌照稅、健保費、勞保費及多項罰鍰，金額逾百萬元。經屏東執行分署承辦同仁多次搭船跨海實地訪查與溝通，最終促使其先行繳清個人欠款逾40萬元，其餘部分將申請分期繳納，案件順利推進。

▲為確保國家公法債權落實與社會公平正義，法務部行政執行署屏東分署持續針對重大欠繳案件積極辦理行政執行程序。

該名居住於小琉球之男子，其個人與所經營之獨資商號欠繳使用牌照稅、健保費、勞保費及交通罰鍰、空污法罰鍰等，合計逾新臺幣上百萬元案件。屏東分署指出，本案義務人長期居住在離島且經常未在商號出現，使得案件執行困難重重，為掌握義務人實際經營狀況及資產變化，承辦同仁多次搭船跨海前往小琉球，實地訪查商店與民宿位置，逐一確認其營業情形與執行可行性。

經過多次現場查訪與查調財產，最終成功會晤義務人並展開深入溝通。義務人當場坦言，其原經營的民宿早已歇業，商店也因競爭者增加及成本壓力，加上前幾年疫情影響旅遊產業，營運狀況不如以往，才導致健保費、勞保費長期未繳，目前考慮委請會計師辦理商號歇業手續，減少虧損並重新規劃個人財務。在承辦同仁說明行政執行程序與責任義務後，義務人表示願意先就其個人名下所積欠之健保、勞保與罰單，先行繳清超過40萬元之欠款，並承諾針對所屬商號將主動提出分期繳納申請，依規定分期履行。本案得以順利徵起。

屏東分署表示，本案歷經多次跨海執行，儘管舟車勞頓，同仁仍堅持依法行政與公正執行，最終促成義務人理解並主動繳納，成功避免更嚴重的強制程序，並呼籲民眾應主動繳清應繳稅費，若有經濟困難時，可向分署申請分期，切勿心存僥倖，以免財產遭查封扣押。