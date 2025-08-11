　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

▲屏東執行分署人員小琉球催討款項。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署人員小琉球催討稅款。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

一名長居小琉球男子，積欠使用牌照稅、健保費、勞保費及多項罰鍰，金額逾百萬元。經屏東執行分署承辦同仁多次搭船跨海實地訪查與溝通，最終促使其先行繳清個人欠款逾40萬元，其餘部分將申請分期繳納，案件順利推進。

▲屏東執行分署人員小琉球催討款項。（圖／屏東執行分署提供）

▲為確保國家公法債權落實與社會公平正義，法務部行政執行署屏東分署持續針對重大欠繳案件積極辦理行政執行程序。

該名居住於小琉球之男子，其個人與所經營之獨資商號欠繳使用牌照稅、健保費、勞保費及交通罰鍰、空污法罰鍰等，合計逾新臺幣上百萬元案件。屏東分署指出，本案義務人長期居住在離島且經常未在商號出現，使得案件執行困難重重，為掌握義務人實際經營狀況及資產變化，承辦同仁多次搭船跨海前往小琉球，實地訪查商店與民宿位置，逐一確認其營業情形與執行可行性。

經過多次現場查訪與查調財產，最終成功會晤義務人並展開深入溝通。義務人當場坦言，其原經營的民宿早已歇業，商店也因競爭者增加及成本壓力，加上前幾年疫情影響旅遊產業，營運狀況不如以往，才導致健保費、勞保費長期未繳，目前考慮委請會計師辦理商號歇業手續，減少虧損並重新規劃個人財務。在承辦同仁說明行政執行程序與責任義務後，義務人表示願意先就其個人名下所積欠之健保、勞保與罰單，先行繳清超過40萬元之欠款，並承諾針對所屬商號將主動提出分期繳納申請，依規定分期履行。本案得以順利徵起。

屏東分署表示，本案歷經多次跨海執行，儘管舟車勞頓，同仁仍堅持依法行政與公正執行，最終促成義務人理解並主動繳納，成功避免更嚴重的強制程序，並呼籲民眾應主動繳清應繳稅費，若有經濟困難時，可向分署申請分期，切勿心存僥倖，以免財產遭查封扣押。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦臨櫃匯10萬「裝修住處」有詭　行員報警阻詐

屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

34億打造新廳舍！台南高分院動土　預計2028年完工成百年司法地標

共同促進原民文化傳承　桃竹竹苗攜手推族語線上課程

打造台東成為南島文化原鄉　文化處出版世遺繪本

南投縣政府衛生局LOGO創意設計競賽7人入圍　線上票選進行至8／16

嘉義縣文化底蘊展現！　粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄無形資產

低音砲求偶整夜擾民…亞洲錦蛙入侵南投　縣府邀專家指導社區除蛙

青春拒毒菸酒檳榔短影音對嘴挑戰賽開放報名　分組獎金最高8000元

池上警大坡部落豐年祭宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

屏東婦臨櫃匯10萬「裝修住處」有詭　行員報警阻詐

屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

34億打造新廳舍！台南高分院動土　預計2028年完工成百年司法地標

共同促進原民文化傳承　桃竹竹苗攜手推族語線上課程

打造台東成為南島文化原鄉　文化處出版世遺繪本

南投縣政府衛生局LOGO創意設計競賽7人入圍　線上票選進行至8／16

嘉義縣文化底蘊展現！　粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄無形資產

低音砲求偶整夜擾民…亞洲錦蛙入侵南投　縣府邀專家指導社區除蛙

青春拒毒菸酒檳榔短影音對嘴挑戰賽開放報名　分組獎金最高8000元

池上警大坡部落豐年祭宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

股息收入挹注人壽子公司　國泰金前7月EPS 3.5元

籃籃轉換新身分！球場突被粉絲告白「謝謝留在樂天」　瞬間感動落淚

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

新興航運上半年EPS2.22元　下半年估各型船運價回升業績明顯好轉

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

高雄第8家！藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中　

個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

地方熱門新聞

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

豪雨過後落實防疫三步驟

台南安南台江大道逆向車禍！轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

池上警宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

台南安定自小客車撞派出所圍牆駕駛無酒駕未受傷

台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌打造不輸國際的教學環境

台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

低音砲求偶整夜擾民　亞洲錦蛙入侵南投

台東縣農產公司總經理　劉錦源13日接任

豪雨催生山苦瓜霸佔中央圓環台南水道博物館雨後生態驚喜現身

新北市長盃原民籃球邀請賽　16隊火熱交鋒

營造關山小鎮成藝文之鄉　授課教畫畫學員有成就感

更多熱門

相關新聞

撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

屏東小琉球日前發生行車糾紛，一群大學生趁暑假前往島上遊玩，發生糾紛以後，遭到潛水店老闆撂人理論，被逼著下跪、磕頭道歉，最終還被賞巴掌，導致心情大受影響。事發後潛水店老闆發聲明道歉，說當下個人情緒控管失當，做出了極度不理智且無法令人接受的舉動，願意承擔所有應負的法律責任，並尋求原諒與和解，希望能有機會當面向大學生們致歉，並商討任何可能的補償方案。

小琉球12人SUP驚險漂流外海　海巡+觀光船馳援

小琉球12人SUP驚險漂流外海　海巡+觀光船馳援

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

關鍵字：

屏東執行署稅務欠繳小琉球清償案欠款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面