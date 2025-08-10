小琉球行車糾紛！撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導



屏東小琉球日前發生行車糾紛，一群大學生趁暑假前往島上遊玩，發生糾紛以後，遭到潛水店老闆撂人理論，被逼著下跪、磕頭道歉，最終還被賞巴掌，導致心情大受影響。事發後潛水店老闆發聲明道歉，說當下個人情緒控管失當，做出了極度不理智且無法令人接受的舉動，願意承擔所有應負的法律責任，並尋求原諒與和解，希望能有機會當面向大學生們致歉，並商討任何可能的補償方案。

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

據了解，這群學生共8人相約前往小琉球遊玩，沒想到第一天晚上騎車時，於島上的潛水店老闆發生行車糾紛，進而演變成口角衝突。時隔約半個小時，潛水店老闆竟撂了許多人找上民宿，除了動手賞巴掌以外，還揮刀恐嚇、打人，最後逼2名學生下跪、磕頭道歉，這起事件才了結。

對於這次的事件，田姓潛水店老闆發聲明指出，願意承擔所有應負的法律責任，並尋求原諒與和解，希望能有機會當面向大學生們致歉，並商討任何可能的補償方案。

道歉聲明如下：



各位關心本事件的朋友、媒體先進，以及因此事件受到傷害的當事人，大家好。

我是田老大，田老大潛水中心的負責人。首先，我想對近日因我而起的紛爭，以及影片中呈現的失控行

為，致上最深、最沉痛的歉意。對不起，我錯了。

作為一個在小琉球土生土長、熱愛這片海洋的人，也作為一間潛水中心的經營者，我本應是守護這片土地與旅客的表率。然而，在事件當下，我卻因為個人的情緒控管失當，做出了極度不理智且無法令人接受的舉動。

我不打算為自己的行為找任何藉口。影片中的畫面，無論前因後果為何，都無法合理化我要求對方下跪、以及言語恐嚇的事實。即便今天持有利器的是朋友而非我本人，但整個場面因我而起，我讓當事人感受到生命受到威脅，這就是我無可推卸的責任。我的行為，不僅對當事人造成了難以抹滅的驚懼與傷害，也嚴重違背了琉球人熱情好客、與人為善的純樸民風。

我為自己做了最壞的示範，感到萬分羞愧與自責。因為我個人的錯誤，讓「琉球人」這個我引以為傲的身份被貼上負面標籤，這是我最不樂見也最心痛的。我必須鄭重澄清，絕大多數的琉球鄉親都是善良、熱情的，請大家不要因為我的個人行為，而誤解了這塊土地上所有努力生活的人們。

此刻，我最想做的，是再次向事件中的當事人表達我最誠摯的歉意。我明白，任何言語都難以彌補您們所經歷的恐懼。我願意承擔所有應負的法律責任，並將以最大的誠意，努力尋求您們的原諒與和解，希望能有機會當面向您們致歉，並商討任何可能的補償方案。

最後，我想對我潛水中心的夥伴們說聲對不起。因為我的過錯，讓你們在工作崗位上承受了巨大的壓力，甚至是不斷的騷擾電話與威脅。這些都不是你們應該承受的。在此，我也要懇請社會大眾，所有的憤怒與指責，請向我一人而來。我的員工是無辜的，他們只是努力工作的年輕人。持續以撥打騷擾電話、濫用外送平台訂餐等方式癱瘓公司營運，不僅無法解決問題，更可能讓更多無關的人觸犯法律，衍生出更多的遺憾。

我真心期盼，輿論的紛擾能到此為止。我將會深刻反省，並以實際行動為自己的錯誤負責。

再次向所有人，致上最沉重的歉意。

▲老闆的道歉聲明。（圖／記者陳崑福翻攝）