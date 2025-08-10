　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小琉球行車糾紛！撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東小琉球日前發生行車糾紛，一群大學生趁暑假前往島上遊玩，發生糾紛以後，遭到潛水店老闆撂人理論，被逼著下跪、磕頭道歉，最終還被賞巴掌，導致心情大受影響。事發後潛水店老闆發聲明道歉，說當下個人情緒控管失當，做出了極度不理智且無法令人接受的舉動，願意承擔所有應負的法律責任，並尋求原諒與和解，希望能有機會當面向大學生們致歉，並商討任何可能的補償方案。

▲▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

據了解，這群學生共8人相約前往小琉球遊玩，沒想到第一天晚上騎車時，於島上的潛水店老闆發生行車糾紛，進而演變成口角衝突。時隔約半個小時，潛水店老闆竟撂了許多人找上民宿，除了動手賞巴掌以外，還揮刀恐嚇、打人，最後逼2名學生下跪、磕頭道歉，這起事件才了結。

對於這次的事件，田姓潛水店老闆發聲明指出，願意承擔所有應負的法律責任，並尋求原諒與和解，希望能有機會當面向大學生們致歉，並商討任何可能的補償方案。

道歉聲明如下：

各位關心本事件的朋友、媒體先進，以及因此事件受到傷害的當事人，大家好。

我是田老大，田老大潛水中心的負責人。首先，我想對近日因我而起的紛爭，以及影片中呈現的失控行
為，致上最深、最沉痛的歉意。對不起，我錯了。

作為一個在小琉球土生土長、熱愛這片海洋的人，也作為一間潛水中心的經營者，我本應是守護這片土地與旅客的表率。然而，在事件當下，我卻因為個人的情緒控管失當，做出了極度不理智且無法令人接受的舉動。

我不打算為自己的行為找任何藉口。影片中的畫面，無論前因後果為何，都無法合理化我要求對方下跪、以及言語恐嚇的事實。即便今天持有利器的是朋友而非我本人，但整個場面因我而起，我讓當事人感受到生命受到威脅，這就是我無可推卸的責任。我的行為，不僅對當事人造成了難以抹滅的驚懼與傷害，也嚴重違背了琉球人熱情好客、與人為善的純樸民風。

我為自己做了最壞的示範，感到萬分羞愧與自責。因為我個人的錯誤，讓「琉球人」這個我引以為傲的身份被貼上負面標籤，這是我最不樂見也最心痛的。我必須鄭重澄清，絕大多數的琉球鄉親都是善良、熱情的，請大家不要因為我的個人行為，而誤解了這塊土地上所有努力生活的人們。

此刻，我最想做的，是再次向事件中的當事人表達我最誠摯的歉意。我明白，任何言語都難以彌補您們所經歷的恐懼。我願意承擔所有應負的法律責任，並將以最大的誠意，努力尋求您們的原諒與和解，希望能有機會當面向您們致歉，並商討任何可能的補償方案。

最後，我想對我潛水中心的夥伴們說聲對不起。因為我的過錯，讓你們在工作崗位上承受了巨大的壓力，甚至是不斷的騷擾電話與威脅。這些都不是你們應該承受的。在此，我也要懇請社會大眾，所有的憤怒與指責，請向我一人而來。我的員工是無辜的，他們只是努力工作的年輕人。持續以撥打騷擾電話、濫用外送平台訂餐等方式癱瘓公司營運，不僅無法解決問題，更可能讓更多無關的人觸犯法律，衍生出更多的遺憾。

我真心期盼，輿論的紛擾能到此為止。我將會深刻反省，並以實際行動為自己的錯誤負責。
再次向所有人，致上最沉重的歉意。

▲▼ 撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲老闆的道歉聲明。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／14:03規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:03發生有感地震
快訊／「兒子抱中間」車禍！　5月大嬰死亡
撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　小琉球潛水店老闆道歉了
買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉
快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界
哪家手搖店珍珠是「天花板級別？」　網點名
快訊／關島外海規模6.1地震　深度10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

板橋車站驚險畫面！白衣男專注滑手機摔月台　手腳受傷還挨罰

小琉球行車糾紛！撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

駭人！台中中正公園41歲男成「火球」　全身80%燒燙傷進加護

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

「都快X出來了」花蓮噁男深夜公園露鳥！2女嚇壞拍下報警

罕見！兄妹爭亡父火化還是土葬　法官裁定「遺體假處分」

機車擦撞小貨車！媽載8歲女遇劫重傷　母恢復心跳、女童尚未脫險

凍卵諮詢內診喊痛！資深婦產醫：性生活都這種感覺　挨告結果曝

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

板橋車站驚險畫面！白衣男專注滑手機摔月台　手腳受傷還挨罰

小琉球行車糾紛！撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

駭人！台中中正公園41歲男成「火球」　全身80%燒燙傷進加護

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

「都快X出來了」花蓮噁男深夜公園露鳥！2女嚇壞拍下報警

罕見！兄妹爭亡父火化還是土葬　法官裁定「遺體假處分」

機車擦撞小貨車！媽載8歲女遇劫重傷　母恢復心跳、女童尚未脫險

凍卵諮詢內診喊痛！資深婦產醫：性生活都這種感覺　挨告結果曝

快訊／14:03花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

快訊／14:03花蓮發生有感地震

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

華語女歌手第一人！　劉若英耗資6000萬新疆開唱：非常緊張

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

社會熱門新聞

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

妻認了「我們發生關係」　夫求償80萬

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

爆乳姐被逮畫面曝　BMW掛賓士車牌三重街頭狂飆

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

即／高雄鼓山區大樓驚傳墜樓　17歲少年不治

內診喊痛！婦產醫回「沒有緊到不行」下場曝

更多熱門

相關新聞

行李箱放車斗不見了！東港警田邊旁尋獲

行李箱放車斗不見了！東港警田邊旁尋獲

林姓男子與友人到屏東縣林邊鄉餐敘，返家途中，後車斗上的行李箱不慎掉落，內有護照與重要物品。沿路尋找未果，他抱著最後希望向東港警分局求助，員警獲報尋找，在田旁道路發現行李箱，林男驚喜認領，感謝員警即時協助，讓友人順利趕上翌日班機。

小琉球12人SUP驚險漂流外海　海巡+觀光船馳援

小琉球12人SUP驚險漂流外海　海巡+觀光船馳援

傳統商圈遇見可愛職人　親子走讀人潮爆棚

傳統商圈遇見可愛職人　親子走讀人潮爆棚

屏東男開車撞機車騎士　酒測飆1.13

屏東男開車撞機車騎士　酒測飆1.13

國道飆速被罰辯標誌不合規　法院實測駁回訴訟

國道飆速被罰辯標誌不合規　法院實測駁回訴訟

關鍵字：

屏東小琉球學生潛水店暴力

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面