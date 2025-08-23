全台飆破38℃！劍魚颱風今上午生成　2縣市大雨

▲今天全台都會超過38度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

各地天氣高溫炎熱，今(23)日台北市為紅色燈號、有連續38度以上極端高溫；另外對流雲系發展旺盛，台東、屏東發佈大雨特報。劍魚颱風預計今天上午生成，對台灣沒有影響。

▲高溫特報。（圖／中央氣象署）

持續受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，中央氣象署針對台北市發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫；新北市、高雄市橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為黃色燈號，請注意。

▲在呂宋島西方海面的「熱帶低壓」，預計今上午發展成第13號颱風「劍魚」，將持續增強；未來經海南島南側、朝越南前進，對台灣沒有影響。（圖／洩天機教室）

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今天全台都會超過38度，另外在呂宋島西方海面的「熱帶低壓」，預計今上午發展成第13號颱風「劍魚」，將持續增強；未來經海南島南側、朝越南前進。最新(22日20時)最新歐洲系集模式(ECMWF)及美國系集模式(GEFS)皆顯示，其系集平均路徑，與氣象署的預測類似，對台無威脅。