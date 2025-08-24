　
地方 地方焦點

桃園市印尼文化交流協會大會　洋溢感恩與感謝

▲桃園市印尼文化交流協會大會

▲婦幼局主任秘書林燕婷（前排右一）、市議員徐玉樹（前排右三）秉以感恩之心出席桃園市印尼文化交流協會大會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市印尼文化交流協會23日於龍潭區舉行會員大會，由理事長謝努濃主持。市府婦幼局主任秘書林燕婷表示，該局積極推動「新住民輔導員」培訓計畫，謝努濃理事長帶領會員參與培訓，並取得「新住民輔導員」証書，將協助新住民更快速適應在地生活。

▲桃園市印尼文化交流協會大會

▲桃園市印尼文化交流協會大會。（圖／記者楊淑媛攝）

林燕婷說，截至114年6月底，桃園市新住民人口已達69,795人，「新住民輔導員」將協助新住民更快速適應在地生活，而該局也該將以持續提升既有新住民輔導員之專業知能為目標，透過定期進修、經驗交流與在職培力課程，強化其關懷訪視與政策宣導能力，發揮「以新住民關懷新住民」的影響力，實踐市府「安心居桃」的政策願景，打造多元共融的友善城市。

市議員徐玉樹出席大會表示，許多在台的印尼看護，她們以個性單純、配合度高、刻苦耐勞著稱，且普遍對長輩有較高的尊重與耐心，為許多家有需長期照護的長輩家庭分憂解勞，各界有目共睹，深受肯定。因此，對於協會的活動，秉以感恩之心，他從不缺席。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

