快訊／再喊要交棒！　朱立倫點名盧秀燕：懇請接任黨主席

記者崔至雲／台北報導

823第二波罷免案開票結果出爐，加上726第一波罷免案，最終31:0，國民黨完封。面對今日的選舉結果，國民黨主席朱立倫指出，未來，一定會繼續強力監督政府，迎接2026選戰、2028重返執政的最大挑戰，同時他也宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任。」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

▲國民黨主席朱立倫率黨工職感謝國人。（圖／記者崔至雲攝）



對於大罷免大失敗，朱立倫指出，726、823，這不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音，戰勝了權力的傲慢。這份守護台灣民主的榮耀，屬於為這場戰役奮鬥過的每一位夥伴。

朱立倫提到，感謝所有國民黨、民眾黨、以及每一位期待改變的公民朋友，是他們的信任與託付，給了國民黨監督政府最大的支持。這四年來，他與國民黨的青年團隊，穩扎穩打，戮力向前。在此，他與所有黨務主管深深一鞠躬，感謝所有黨員與台灣人民，給予他們服務的機會與莫大的勇氣。

「過去四年為了國家，為了黨，我們盡心盡力、全力付出，不計個人的榮辱，只求國民黨好，台灣好」，朱立倫說，為了接下來對政府更強力的監督與，更是為了即將到來的2026以及2028重返執政的挑戰。此刻，正是他正式「順利交棒、放心交棒」的時刻。

最後朱立倫說，「我在此誠摯懇請盧秀燕市長，接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任。秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。而我以及我們這群優秀的青年團隊，在我們重返執政的路上絕對不會缺席。我們將在各自的崗位上，用不同的方式，匯集成一股更強大的監督力量，確保台灣走在正確的道路上。同時匯集社會更多的能量支持盧市長領導的國民黨重返執政」。