快訊／提5項「迫切改革」！　朱立倫喊：即刻釋放柯文哲

▲國民黨主席朱立倫率黨工職感謝國人。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

823第二波罷免案開票結果已出爐，最終二波大罷免結果以31:0收場。國民黨主席朱立倫晚間召開記者會指出，今天是屬於人民的日子，這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音，戰勝了權力的傲慢。同時呼籲賴清德政府，終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立，應即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押。

朱立倫提到，今天是屬於人民的日子。726、823，這不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音，戰勝了權力的傲慢。這份守護台灣民主的榮耀，屬於為這場戰役奮鬥過的每一位夥伴。

朱立倫接著提出5項迫切的改革呼籲，第一、 搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判；第二、重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展；第三、終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立；第四、回歸權力分立，終結走向獨裁的憲政危機；第五、終結社會撕裂對立，找回台灣最寶貴的團結。

朱立倫說，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立，並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲。正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是我們對人民最基本的承諾，同時應該即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押。重建司法的公平與正義。

