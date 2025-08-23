南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

▲南投罷團向支持者鞠躬道歉。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免第二波7名藍委與核三重啟公投今（23日）投開票，雖仍在開票，但已確定31件罷免案全數未能過關。南投罷免藍委游顥發聲明表示，結果不盡理想，他代表罷團向所有支持者鞠躬致歉，也承諾承擔所有責任。罷免馬文君團隊也發聲明指出，大罷免這段旅程展現的是公民對現狀的不滿，並且勇敢付諸行動。我們不懼怕長久以來的地方勢力，而是同舟一命。

「去游除垢罷團」雖深感遺憾，仍堅定表示，這場民主運動的意義不止於此，我們的監督與行動才正要開始。罷免案雖未成功，但仍有2萬多名民眾在高溫酷暑下勇敢站出來投下神聖的一票，已清楚傳達出民意：南投鄉親並非對立委的言行無感，人民有話要說。這場運動已在南投社會播下公民覺醒的種子。

領銜人林敬桐表示，感謝南投第二選區所有選民與志工夥伴，願意一同走過這段艱難的路，共同完成南投史上第一次、也是極可能是最後一次的立委罷免選舉。雖然結果不盡理想，他代表罷團向所有支持者鞠躬致歉，也承諾承擔所有責任。他強調：「如果能回到今年年初，我們還是會做出一樣的決定，因為我們理當如此站出來。民主的延續不是一場選舉，而是一代又一代的努力接棒。我們會在南投繼續走下去。」

罷團志工石育民則引用花蓮葉霸老師的話：「我們沒有輸，只是還沒有贏。」他表示，這一場罷免，大家都已經盡力了。雖然短期內未能跨過門檻，但我們不氣餒。我們會繼續一步一腳印累積民意，期待在未來翻轉南投。這場罷免雖告一段落，但公民行動不會停止。「去游除垢罷團」強調，將持續關注立委游顥的言行與政策動向，並展開下一階段的監督與倡議工作，守護台灣民主、維護南投民眾的權益。

罷免馬文君團隊發言人 Chip 表示，這次，我們創造了投票的機會，也為自己和家人朋友創造了改寫未來的契機，表達公民的草根聲音。從這一刻開始，南投人意識到機會是可以自己創造的。我們開始彼此溝通、描繪更好的生活藍圖、學習公民知識，並且意識到行動是有效的。行動不僅讓我們找到夥伴，也讓改變的基因在南投覺醒。南投的未來，掌握在南投人自己手中。

罷免案馬文君領銜人曾郁凱則表示，謝謝勇敢的同意罷免票。我們愛這座多山的小小台灣，我們是勇敢的台灣公民。雖然這次沒有成功，但我們已寫下歷史新的一頁，我們依舊期待南投的改變。大家要繼續努力生活，為孩子們守住希望，也不要因此失望。大罷免這段旅程展現的是公民對現狀的不滿，並且勇敢付諸行動。我們不懼怕長久以來的地方勢力，而是同舟一命。未來我們會持續守護南投，也要呼籲馬委員堅決守護南投的未來，如同我們堅決守護台灣民主制度一樣。