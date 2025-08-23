出門投票！823公投今登場　蔣萬安籲好天氣踴躍行使公民權

▲台北市長蔣萬安823投完公投票後受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投今（23日）進行投票，台北市長蔣萬安上午也到戶籍地的投票所投票。針對這次公投，他呼籲大家對於這重要的議題，能夠投下這神聖的公投票，希望大家趁著好天氣，太陽非常地大，但也還算涼爽，所以不管在台北、在各個地方，大家踴躍地來行使公民權。

蔣萬安今上午到戶籍地投票所投票，投完後他說，公民投票是最直接展現民意的方式之一，尤其年滿18歲就可以投公投票，所以也再次呼籲所有民眾，趁著好天氣踴躍出來行使民主制度下非常重要的公民權利。

至於是否擔心公投門檻不會達標？蔣萬安認為，這次當然大家也很努力在進行宣講、地方的說明會、車隊掃街，希望大家對於這重要的議題，能夠投下這神聖的公投票。

蔣萬安說，18歲就能來行使，所以有很多的首投族能進行的第一次投票，就是投這張公投票，因為這也攸關台灣未來非常重要的發展課題，所以希望大家趁著好天氣，太陽非常地大，但也還算涼爽，所以不管在台北、在各個地方，大家踴躍地來行使公民權。

而針對中央停止補助學校電費，蔣萬安直言，中央繼之前違法苛扣地方補助款之後，現在又大刀一揮砍向地方政府各級學校的電費補助，「我實在無法理解，行政院為何要一刀砍向攸關孩子權益的電費補助？」

蔣萬安說，有句話大家一直都很清楚，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，還是希望中央能懸崖勒馬，不應該刪掉這行之多年，對各地方政府學校電費的補助。