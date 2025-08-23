現身投票被問「黃仁勳支持核能」　盧秀燕反應曝

記者游瓊華／台中報導

核三延役公投今天登場，台中市長盧秀燕今天上午9點現身投開票所投票，不到5分鐘就完成投票。但投完票被問及黨主席、黃仁勳支持核能、川普轟光電是世紀騙局等議題，盧秀燕一律不回答，僅留下腳步與粉絲合照，隨即搭車離去。

▲核三延役公投登場，台中市長盧秀燕今天早上9點現身投開票所投票。（圖／記者游瓊華攝）



核三重啟公投及台中市第11屆立法委員第2、3、8選區罷免案投票今(23)日登場，台中市長盧秀燕一早9時在市府民政局長吳世瑋、北區區長戴燕如等人陪同下，前往北區健行國小投下公投票。

民政局提醒投票權人，前往投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單先做好決定後，再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。

民政局長吳世瑋表示，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法以法定公投日(8月23日)前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國96年8月23日以前（包括當日）出生，並在中華民國繼續居住6個月以上，且未受監護宣告者。此次公投台中市有241萬6540人有投票權，其中首投族約莫9.3萬人，為方便民眾投票，全市共設置1898個投開票所。

此外，台中市第11屆立法委員第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣罷免案也在今日同步舉行，凡年滿20歲(民國94年8月23日以前出生)，至民國114年8月22日(包括當日)在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上者，即具有罷免投票權。其中台中市第2選舉區投票人人數為30萬7742人、第3選舉區為26萬599人、第八選舉區則為20萬8849人。