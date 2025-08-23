驚悚畫面曝！28歲騎士等紅燈被撞飛慘死　肇事自小客車頭炸開

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區今日上午發生一起死亡車禍，一名28歲孫男在待轉區等待紅燈時，遭後方一輛轎車撞飛，孫男連人帶車往前彈飛，重重摔落地面，監視器拍下，駕車的王男車輛一路往路邊撞，整個車頭更是撞到炸開，受損嚴重。

現場照片拍下，孫男機車被撞到「對折」車上載的疑似是兒童玩具等用品，車尾遭受撞擊，車牌已經掉落在地；肇事的王男轎車一路往路邊人行道撞去，車頭已經完全變形，在彩券行前停下；其餘一輛BMW、賓士轎車則是遭到波及，好險人員都沒事。

▲台中一名28歲孫男今日在待轉區內等紅燈，遭後方一輛闖紅燈轎車撞上死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局說，今日8時25分，接獲西屯區台灣大道四段與安和路口發生交通事故，初步追查，一名王男（21歲）駕車沿台灣大道慢車道要往沙鹿方向前進，結果闖紅燈撞上慢車道前在待轉格內等候的孫姓男騎士（28歲）。

▲肇事王男撞上孫男後，車輛往路邊人行道撞上。（圖／記者許權毅翻攝）



孫男遭連人帶車往前推撞，又撞上在安和路上左轉的賴男、詹男駕駛的轎車，眾人赫見孫男倒臥地上一動不動，嚇得趕緊通報警消到場。救護人員到場時，發現孫男已經無呼吸心跳，緊急將人送往澄清醫院搶救，仍宣告不治。

經警方初步追查，肇事的王男並無酒駕，車內也沒有毒品的違禁品，肇事原因警方正在製作筆錄釐清中，全案預計報請檢方相驗釐清死亡原因。

▲▼2台當時在安和路上左轉轎車遭受波及。（圖／記者許權毅翻攝）

