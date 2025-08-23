死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

▲陳佩琪曝病史，籲全民一起抗空污。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨前主席柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪透露，她不菸不酒、家族也無癌症病史，卻在50歲時罹患肺腺癌，不得不接受切除20%肺部組織。她直言，空污對成人健康影響巨大，不僅是肺癌，還與心肌梗塞、中風及失智症相關；她更擔心孩子們的未來，因為空污也和過敏、自閉與過動症候群有密切相關。

陳佩琪在臉書表示，她不抽菸、住在都會區又是醫師，生活型態與一般婦女一樣，下班就是簡單烹煮，況且家族沒有癌症病史，50歲那年卻罹患了肺腺癌，「接受開刀切除20%肺組織，現仍需持續追蹤中。」

陳佩琪指出，空污會導致成人癌症，特別是死亡率最高的肺腺癌，也和大人的心血管疾病（心肌梗塞和中風）、失智症有密切相關連。身為小兒科醫師，她更憂心孩子的健康，「空污除導致過敏兒人數遽增和嚴重度增加外，和最近廣被大家關切的自閉、注意力不集中、過動症候群亦有密切關係。」

事實上，PM2.5是空氣污染的大宗，也是世衛定義的人體一級致癌物，那麼PM2.5從何而來？陳佩琪說，有燃燒東西就會產生PM2.5，像燃煤火力發電、工廠、汽機車排放和人類活動所產生。

如果想要維持良好的空氣品質，勢必大家都要付出努力，陳佩琪直言，每種能源發電都有其風險和好壞處，目前就是兩害相權取其輕，大家努力把未知的風險降至最低，讓台灣有個乾淨的空氣品質。

文末，陳佩琪也感慨直言，空污導致的健康危害， 是她過去在演講時最常聊到的話題， 如今已經一年多未曾出門演講了， 盼著可以再站上演講台跟大家見面。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！