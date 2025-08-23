　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

▲▼民眾黨今（20日）號召民眾於晚間舉行「陪佩琪等阿北」集會，藉此表達對柯文哲司法處境的不滿與支持，同時呼籲推動法庭直播制度改革。柯文哲妻子陳佩琪在主席黃國昌等民眾黨黨公職人員陪同下，於北所前靜坐抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳佩琪曝病史，籲全民一起抗空污。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨前主席柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪透露，她不菸不酒、家族也無癌症病史，卻在50歲時罹患肺腺癌，不得不接受切除20%肺部組織。她直言，空污對成人健康影響巨大，不僅是肺癌，還與心肌梗塞、中風及失智症相關；她更擔心孩子們的未來，因為空污也和過敏、自閉與過動症候群有密切相關。

陳佩琪在臉書表示，她不抽菸、住在都會區又是醫師，生活型態與一般婦女一樣，下班就是簡單烹煮，況且家族沒有癌症病史，50歲那年卻罹患了肺腺癌，「接受開刀切除20%肺組織，現仍需持續追蹤中。」

陳佩琪指出，空污會導致成人癌症，特別是死亡率最高的肺腺癌，也和大人的心血管疾病（心肌梗塞和中風）、失智症有密切相關連。身為小兒科醫師，她更憂心孩子的健康，「空污除導致過敏兒人數遽增和嚴重度增加外，和最近廣被大家關切的自閉、注意力不集中、過動症候群亦有密切關係。」

事實上，PM2.5是空氣污染的大宗，也是世衛定義的人體一級致癌物，那麼PM2.5從何而來？陳佩琪說，有燃燒東西就會產生PM2.5，像燃煤火力發電、工廠、汽機車排放和人類活動所產生。

如果想要維持良好的空氣品質，勢必大家都要付出努力，陳佩琪直言，每種能源發電都有其風險和好壞處，目前就是兩害相權取其輕，大家努力把未知的風險降至最低，讓台灣有個乾淨的空氣品質。

文末，陳佩琪也感慨直言，空污導致的健康危害， 是她過去在演講時最常聊到的話題， 如今已經一年多未曾出門演講了， 盼著可以再站上演講台跟大家見面。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北檢拿不出筆錄？　陳佩琪大酸：應該還在鏡檢手上大家幫忙找找看

前民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、至今在押，但台北地院19日審理，檢方表明陳佩琪偵訊筆錄未列本件證據、因檢方有另案偵辦，引起柯文哲律師團不滿。對此，陳佩琪今（21日）大酸，自己週二不敢去了，怕會被抓去關，一次沒去反變成檢辯攻防要點，她的筆錄若找不到，請大家幫忙找找看，請公訴檢察官、法官幫忙問問，是否還在「鏡檢」手上？對此，北檢指出，公訴檢察官已在20日法院開庭時表示，因為陳佩琪筆錄未列為京華城案的證據，且柯文哲有另案財產來源不明罪偵查中，所以陳佩琪筆錄未予併送，如果法院認為有提供必要，可發函北檢調取。

50歲高階主管竟失智　醫揪1習慣是元兇

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

淚崩了！陳佩琪喊要拿柯文哲相片到天安門　抗議民進黨害她家破人亡

陳佩琪肺腺癌空污PM2.5失智症兒童過敏自閉症過動症燃煤發電工廠廢氣汽機車排放空氣

