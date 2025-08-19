陳佩琪淚訴家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG爽環遊世界：吃牛排看正妹

▲陳佩琪18日在記者會上淚崩，痛訴民進黨政府害她家破人亡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，妻子陳佩琪18日哽咽表示，她要拿著先生相片到天安門廣場，痛訴民進黨政府無情壓迫在野黨主席，導致她家破人亡。對此，網紅「四叉貓」表示，柯文哲之子柯傅堯過去一年環遊世界，吃牛排又看啦啦隊正妹，「佩琪不要重新定義『家破人亡』好不好？」

陳佩琪18日在記者會上含淚痛訴，「民進黨政府號稱自己是民主自由國家，要用司法最廉價手段把我先生羈押到死」，所以她要拿著先生的相片，跟全世界的人講，號稱民主自由國家的凶惡殘暴政府怎樣用法律迫害在野黨主席，造成家破人亡。

陳佩琪哽咽地說：「或許我（英文）不是這麼溜，但我中文絕對講得很好，我第一個站就到天安門廣場」，要用流利的中文跟人家講，為什麼台灣會有這麼兇惡殘暴的民進黨政府？對在野黨主席做無情壓迫，「我們家家破人亡」。

網紅「四叉貓」19日在臉書PO出柯傅堯IG截圖，可見簡介寫著「我目前於日本留學，平時興趣是吃美食及到世界各地旅遊」，限動精選內容包括「芬蘭旅遊」、「東大啦啦隊」、「美國旅遊」等。

四叉貓揶揄，「不是喔，家破人亡不是這樣喔～柯文哲之子（柯傅堯）在柯文哲關押的這一年到處環遊世界，吃高級牛排看正妹啦啦隊，IG放滿照片令人羨慕，佩琪不要重新定義『家破人亡』好不好？」

▼四叉貓曬出柯傅堯IG照片，喊話陳佩琪不要重新定義「家破人亡」。（圖／翻攝自臉書／四叉貓。劉宇）