研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

▲中研院研究揭示肺腺癌風險性別差異，女性多受內在致癌因子影響，男性多和吸菸及長期暴露在污染環境有關。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中研院今（20日）公布首次涵蓋歐美、亞洲等多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究，揭示肺腺癌風險的性別差異，發現男性患者多與吸菸及長期暴露在污染環境等外在因素相關，並加速腫瘤惡化，女性患者則多受內在致癌因子影響，癌細胞更容易逃避免疫系統監控，並確認環境因子在全球肺腺癌病程中的普遍性與重要性。

「台灣癌症登月計畫」由化學所陳玉如特聘研究員擔任計畫主持人，其帶領研究團隊在2020年時發現全球第一次完整剖析東亞肺癌成因，今天宣布與美國臨床蛋白基因體腫瘤分析聯盟（CPTAC）合作，分析全球數百個案例，完成迄今全球最大規模、涵蓋歐美與亞洲多族群、多暴露背景的肺腺癌蛋白基因體分析，揭示肺腺癌的關鍵致癌機轉、辨識高復發風險族群，研究成果刊登於國際頂尖期刊「癌細胞」（Cancer Cell）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中研院副院長周美吟表示，早在2020年，研究團隊就揭示台灣女性肺腺癌患者中，不吸菸者的比率遠高於吸菸者。這次最新研究更進一步擴大樣本與分析範圍，讓關鍵機轉取得國際驗證。

周美吟指出，本次研究證實，在不吸菸肺腺癌患者中，發現多環芳香烴（PAHs）與亞硝胺等環境致癌物的突變印記，並非台灣或亞洲特有，而是全球病患共通的現象。研究也鑑定出與常見致癌物（如多環芳香烴和亞硝胺）相關的不同腫瘤分群，確認環境因子在全球肺腺癌病程中的普遍性與重要性。

▲中研院領銜的「台灣癌症登月計畫」，揭開肺腺癌關鍵機轉及治療新契機。（圖／中研院提供）

陳玉如說明，研究團隊揭示肺腺癌風險的性別差異，在男性患者部分，肺腺癌多與吸菸及長期暴露於污染環境等外在因素相關，這些因素加速腫瘤惡化；女性患者則多受內在致癌因子影響，癌細胞更容易逃避免疫系統監控，未來針對不同性別與致癌途徑設計個別化治療，將是精準醫療的重要方向。

中研院研究團隊也透過蛋白質體分析，將肺腺癌分為三大亞型，其中名為C2「類晚期」的亞型，雖在臨床上屬第一期早期癌症，卻展現與晚期腫瘤高度相似分子特徵，復發與轉移風險極高。

陳玉如指出，除了揭示成因與亞型之外，研究成果更帶來治療新方向，團隊鎖定特定亞型中表現量特別高、且基因沉默會影響癌細胞存活的蛋白質與磷酸化位點，發掘出多個具臨床潛力的藥物靶點，並提供針對不同亞型患者的多層次治療策略藍圖，為肺腺癌精準醫療開啟新的可能。