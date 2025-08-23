搭Uber後座最危險？專家揭「逃生最佳位置」　上車先做1件事

▲ 搭車座位選擇可能攸關安全。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭乘Uber等共享乘車服務時坐哪個位置最安全？一名女子在社群媒體上分享，她搭乘陌生駕駛的車輛時絕對不會坐在後座，因為司機一旦啟動兒童安全鎖，乘客便無法開門逃脫，意外引發網友熱烈討論。

女網友Luna M日前在X平台發文寫道，「我才發現竟然有女性會坐在Uber的後座？我永遠都坐前座。」她警告，最令她害怕的就是「兒童安全鎖」保護裝置，一旦司機啟動此功能，乘客將無法從內部打開車門。

安全專家丹尼爾盧（Daniel Loo）接受《每日郵報》訪問時說明，雖然沒有絕對完美的「安全座位」，但副駕駛座後方座位通常是最佳選擇，「這個位置能讓你快速靠路邊下車，同時清楚看見司機與路況。」

他指出，對兒童安全鎖的憂慮確實有道理，因此建議乘客「上車時應謹慎測試車門把手是否正常運作，也建議獨自搭車的乘客避免坐在司機正後方，否則將限制視線和行動靈活度；而前座因與司機距離太近，除非團體搭乘否則不建議選擇。

丹尼爾盧也提醒，乘客應確認車牌與司機資料，並和親友分享行程狀態，最重要的是「相信直覺，若感覺不對勁就不要上車」。專家強調，多層次的安全意識才是保護自身的關鍵，座位選擇只是其中一環。