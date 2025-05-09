母親節前夕懇親兼展示藝術作品　助南投看守所收容毒癮者重返家庭

▲南投看守所收容藥癮者於母親節前夕面對面懇親。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

母親節將屆，南投縣毒品危害防制中心與南投看守所配合，設計規劃結合藝術療癒的懇親活動，鼓勵藥癮者透過藝術作品，展示自己在治療過程中的成長與改變，希望提供機會與場域讓藥癮者能夠自我反思，並進一步修復與家人的關係。

南投縣衛生局表示，本次「自我探索與家人修復」主題展覽展示了藥癮者們的創作作品，包括雜誌拼貼、粉彩與水彩畫、輕質土創作、撕畫與面具等多樣化的藝術形式；基於「藥癮者藝術療育復歸社區計畫」的核心理念，主要利用藝術創作作為工具，讓藥癮者自述生命故事，透過藝術的視角得以被創作、訴說與聆聽，促進他們的自我覺察與創造性轉化，並提升自信。

阿將(化名)於活動初期話不多，雖然配合課程中的創作，仍難以打開心房，但經過一系列的藝術療癒課程後，終於開始敞開心扉，甚至會分享家人探監的喜悅，家人的再次關愛給了他很大的支持；他也在課程最後感謝本次活動讓他與家人間的關係修復，也為即將出監的他開啟一條回家的路。

縣府衛生局長陳南松指出，藥癮者的藝術作品不僅表達個人的情感和故事，也象徵性地展現他們努力重建生活的過程，讓懇親活動參與者能在作品中感受到其情感變化與心靈重建，也讓在場家人更理解藥癮者的心境和轉變，並藉此增強家庭支持，為藥癮者的順利復歸與重返社會創造了更好的條件，不僅能降低藥癮者的再犯率，還能幫助他們提升自我認同，並在藝術創作中找到情感的出口。

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