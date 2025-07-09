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台灣首座禪繞文教基金會揭牌　跨域整合推動藝術療癒

▲台灣首座禪繞文教基金會揭牌，推動藝術療癒

▲台灣首座禪繞文教基金會揭牌，推動藝術療癒。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「禪繞藝術」是身心靈療癒藝術，透過重複繪製簡單的線條圖樣，能達到紓壓、專注的效果。有感3Ｃ產品的泛濫，專注力漸受影響，台灣第一個專門推廣禪繞藝術的「禪繞文教基金會」，9日於桃園區民權路上舉行揭牌典禮，期結合各界力量，共同實現「全民藝術、和諧社會、創新發展」的願景。

重視多元教育的桃園市議員林政賢，出席揭牌典禮指出，「禪繞文教基金會」匯集藝術治療、腦科學、教育及政府資源等跨領域專業，致力於建構台灣首座結合藝術、教育、長照、社福的多元化文教園區，深值肯定。

林政賢說，由於禪繞文教基金會執行長楊佳穎是其東吳大學學弟，他因此而認識「禪繞藝術」；禪繞畫方法（Zentangle Method）由美國藝術家Rick Roberts和書法家Maria Thomas於2003年共同創立，是一種容易學習、能讓人放鬆並且有趣的藝術形式，能夠藉由有結構的圖樣創造出美麗的作品。

▲台灣首座禪繞文教基金會揭牌，推動藝術療癒

▲市議員林政賢(右二)肯定「禪繞文教基金會」推動藝術療癒。（圖／林政賢服務處提供）

透過運用五種元素筆畫（點、線、曲線、S線和球體），在3.5英寸的紙磚上進行創作，實踐「沒有錯誤」的核心哲學。在後疫情時代，民眾心理健康需求激增，禪繞藝術以其「零門檻」特性成為重要的心靈療癒工具。

這門藝術不需要任何預備技巧，透過重複繪製簡單的線條圖樣，就能達到紓壓、專注的效果。目前已有眾多上班族、學生、銀髮族透過禪繞藝術找到情緒出口，心理諮商與社會工作機構也開始將其納入輔助治療方案。

▲台灣首座禪繞文教基金會揭牌，推動藝術療癒

楊佳穎執行長表示，「禪繞文教基金會」董事團隊來自各專業領域，並首創「藝術治療×腦科學×教育×政府資源」整合；基金會亦同時兼顧科技創新、教育專業、藝術推廣、社會服務等功能，期改變台灣藝術治療生態。

每年7月15日為國際禪繞日（International Day of Zentangle），是全球禪繞愛好者的年度盛事。今年台灣將首次舉辦慶祝活動，基金會更進一步規劃明年舉辦亞洲禪繞藝術節，提升台灣在國際的文化藝術能見度。

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