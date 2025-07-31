青光眼治療新選擇　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

▲嘉基醫院微脈衝青光眼雷射團隊大合照，由左至右 研究助理、楊正三副院長、個案胡媽媽、胡小姐、傅柏元醫師、劉中賢副院長、眼科護理團隊 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升雲嘉地區青光眼治療水準，嘉義基督教醫院特引進微脈衝青光眼雷射新療法，並於31日(四)舉辦「世界有光 微脈衝青光眼雷射醫療記者會」，為雲嘉首家導入此技術的醫院，為青光眼患者帶來安全、有效、低副作用的治療新選擇。親自體驗最新醫療技術的胡小姐現場分享。

▲從幼年視力不佳，到診斷為青光眼，再到如今穩定控制眼壓、生活品質大幅提升，個案胡媽媽(左)、胡小姐(中)分享心路歷程。。（圖／嘉義基督教醫院提供）



青光眼是全球第二大導致失明的眼疾，被稱為「視力的小偷」，並有逐年攀升趨勢，根據健保署資料，全台罹患青光眼人數已超過45萬人，且有逐年增加的趨勢。青光眼初期幾乎沒有明顯症狀，部分患者僅感到視力模糊、眼壓偏高、夜間有彩虹光圈，或是頭痛、眼脹或視野邊緣逐漸變窄，甚至有噁心、想吐等急性症狀。當病人察覺視野異常時，視神經往往已受損，無法恢復。

27歲的胡小姐分享，因先天性虹膜缺損自小眼睛視力就不好，後來被診斷出罹患青光眼，長期靠藥水在控制眼壓，日前有眼壓降不下來的情況，經醫師建議可接受「微脈衝青光眼雷射」治療，來穩定眼壓，因可重複治療，也不用開刀，治療後眼壓有較好的控制，點的藥水也變少了，眼睛也舒服多了。

▲嘉基眼科傅柏元醫師，透過簡報說明這項技術的醫療優勢與治療效果 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基眼科傅柏元醫師指出，因人口老化及近視族群增加，以及長期使用3C產品，讓青光眼患者也不斷成長，且年齡層有年輕化的趨勢，另，有青光眼家族史為罹病高風險族群，定期眼科檢查是預防的第一步，建議40歲以上民眾每年至少做一次完整眼壓與視神經檢查。

傅柏元醫師表示，傳統青光眼治療以藥物為主，多為眼藥水控制眼壓，但部分患者效果不佳或長期點藥造成眼部不適，如紅腫、過敏與乾眼。對此，嘉基近期特別導入「微脈衝青光眼雷射手術」，提供副作用低、恢復期短的選擇。



傅柏元說，微脈衝雷射手術是運用低能量雷射刺激睫狀體，降低房水分泌、促進排出，有效降低眼壓；在門診就可進行，整個手術過程約5至10分鐘，僅需局部麻醉，手術的疼痛感與術後發炎風險明顯低於傳統冷凍手術；眼壓過低或眼球萎縮的併發症機率也大幅減少，讓更多患者受益。

▲嘉基眼科傅柏元醫師，透過簡報說明技術的醫療優勢與治療效果。（圖／嘉義基督教醫院提供）

不過，他也提醒，並非所有青光眼患者都適用此手術，仍需由眼科醫師根據個人病情進行詳細評估。並提醒，病人完成手術後，仍須定期回診、監測眼壓變化，並搭配良好的生活習慣，如控制三高、避免過度用眼與熬夜，以避免病情惡化。

嘉基副院長楊正三表示，青光眼是國人視力健康的重大威脅，嘉基有責任引進先進醫療技術，提供更完善的照護選擇，守護鄉親眼睛健康。青光眼雖無法完全治癒，但在現代醫療技術的輔助下，已能有效控制與減緩病程進展，嘉基眼科率先引進，微脈衝光雷射治療為雲嘉南地區青光眼患者帶來希望，也讓民眾有更多選擇守護珍貴的視力，守住生活品質。