伯公照護站2.0再啟新據點　台東增10處融合文化與長者照護據點

▲伯公照護站2.0再啟新據點。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府21日舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，縣長饒慶鈴宣布，除原有12處伯公照護站外，將在長濱、東河、卑南、太麻里、大武及台東市等地新設10處據點。這些據點將把客語學習、歌謠傳唱及客家美食體驗融入課程，展現文化傳承與長者照顧並進的施政理念。

饒慶鈴指出，伯公信仰是客家文化中具有特色的民間信仰，象徵村落守護神，也承載社區凝聚精神。伯公照護站2.0不僅擴充據點，更結合文化傳承與在地照顧，讓長輩在熟悉的語言、歌謠與飲食中獲得陪伴與支持，也讓年輕世代有機會參與其中，形成跨世代共融的社區氛圍。

過去縣內12處伯公照護站多由客委會補助設立，但因規定須符合「客語人口達五成」才能設站，使得僅關山、鹿野、池上三地符合資格。為擴大服務範圍、照顧更多在地長者，縣府突破法令限制，由民政處、社會處、教育處及衛生局跨局處合作，編列縣預算支持，於長濱、東河、卑南、台東、太麻里及大武等地再增設10處伯公照護站2.0，持續守護客家族群。

縣府說明，各新設據點將依在地需求規劃課程，持續辦理客語學習、文化講座、健康促進及老幼同樂活動，讓長者在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧。透過這些據點，伯公信仰文化得以延續，並結合客語推廣、長者關懷與健康促進，成為凝聚客家族群情感與文化認同的中心。縣府也將持續深化「文化照顧」政策，串聯客家、原住民、閩南等多元族群特色，打造溫暖、共融且幸福的台東。