政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白花蓮宣講挺核三延役　傅崐萁：不是政治角力是生存選擇

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君與助理江躍辰同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

823挺核三延役的宣講會，21日下午五點在花蓮吉安永安社區活動中心舉行，現場湧入大批民眾與支持者。立法院國民黨總召傅崐萁、台灣民眾黨立委林憶君同台呼籲，現場氣氛熱烈。

會後，傅崐萁接受聯訪時強調：8月23日是攸關台灣前途的重大日子，這絕不是單純的一場公投，而是決定台灣經濟命脈與國家發展方向的關鍵抉擇。回顧7月26日，全國人民勇敢走出家門，團結投下不同意票，捍衛了台灣的民主自由，避免台灣在21世紀成為國際民主的笑話。人民的選擇，讓那場違背民主潮流、試圖罷免在野國會的風暴正式落幕。

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君與助理江躍辰同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁指出，而8月23日的核三延役公投，牽動著三代台灣人的努力是否能延續，關乎台灣安定、幸福與繁榮的長遠未來。他懇切呼籲全民務必投下「同意、同意、同意」，支持核三延役。

為何強調三次？傅崐萁說，因為全球先進民主國家都採用乾淨而且低廉的核能，唯獨台灣卻逆潮流而行，讓人民買單昂貴的再生能源。一度電若要花5元、6元、甚至7元的風電與太陽能，與每度僅需1.1到1.3元的核能相比，差距之大，直接影響台灣的產業競爭力與家庭生活。核能更是國際公認的低碳能源，沒有碳足跡、不需繳高額碳稅，正是守護台灣產業出口的關鍵。

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君與助理江躍辰同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲▼現場湧入大批民眾與支持者，氣氛相當熱烈。

傅崐萁指出，2026年歐盟將正式徵收碳邊境稅，屆時台灣產品若依賴火力發電，一年可能得付出8千億到1兆元碳稅，產業競爭力將完全喪失，外銷市場將被迫流失。台灣三代人的努力難道要付諸流水？這不是官場角力的議題，而是全民共同生存發展的抉擇。

他強調，全民需要的是乾淨而便宜的電，幸福而穩定的電。唯有如此，台灣的產業才能持續壯大，家庭才能安居樂業，社會才能祥和安定。我們不要再陷入無止境的政治紛擾，更不願再見到貪腐與浪費拖累國家。核能是全世界進步國家共同的選擇，台灣也應勇敢守住核電，守住產業，守住家庭，為下一代、下下代打造更幸福的未來。

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君與助理江躍辰同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

最後傅崐萁懇切呼籲：「823公投，核三延役，一致投下同意！讓我們守護台灣，守護產業，守護家庭，讓乾淨的核能，點亮台灣的幸福與繁榮！」

與會人士包括，吉安鄉長游淑貞、縣議會副議長徐雪玉、國 民黨縣議會黨團發言人吳建志、縣議員韓林梅、吳東昇、林品仰、林正福、傅國淵及徐子芳議員助理，花蓮市民代表會楊哲灃主席、吉安鄉代表會邱美雲主席、黃金發副主席、花蓮縣各級民代村里長，國民黨縣黨部盧新榮主委、民眾黨張天民主委等人。
 

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼
快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍！5嫌羈押禁見　4少年裁定收容
台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃
「黃氏兄弟」誤用《鬼滅》盜版道具　緊急開記者會道歉了
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃
1人被騙4000萬！　詐團囂張做「鈔票船」
遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

黃偉哲又發地震文！　幽默提醒網友：大家幫我注意翻譯有沒有出錯

傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　內政部：僅占全部買賣交易的1.1％

核三延役公投明登場　藍智庫：核能網路聲量竄升籲選民用選票表態

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

核三公投明登場！陳其邁喊「一定去投票」：這對屏東人不公平

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

保障核安？小商人開酸：立院搬進核三

公投明登場　黃國昌爆：澎科大教官扣投票通知單不發給學生

