藍白花蓮宣講挺核三延役　傅崐萁：不是政治角力是生存選擇

▲▼立院國民黨總召傅崐萁、民眾黨立委林憶君同台呼籲，力挺核三延役。現場氣氛熱烈。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

823挺核三延役的宣講會，21日下午五點在花蓮吉安永安社區活動中心舉行，現場湧入大批民眾與支持者。立法院國民黨總召傅崐萁、台灣民眾黨立委林憶君同台呼籲，現場氣氛熱烈。

會後，傅崐萁接受聯訪時強調：8月23日是攸關台灣前途的重大日子，這絕不是單純的一場公投，而是決定台灣經濟命脈與國家發展方向的關鍵抉擇。回顧7月26日，全國人民勇敢走出家門，團結投下不同意票，捍衛了台灣的民主自由，避免台灣在21世紀成為國際民主的笑話。人民的選擇，讓那場違背民主潮流、試圖罷免在野國會的風暴正式落幕。

傅崐萁指出，而8月23日的核三延役公投，牽動著三代台灣人的努力是否能延續，關乎台灣安定、幸福與繁榮的長遠未來。他懇切呼籲全民務必投下「同意、同意、同意」，支持核三延役。

為何強調三次？傅崐萁說，因為全球先進民主國家都採用乾淨而且低廉的核能，唯獨台灣卻逆潮流而行，讓人民買單昂貴的再生能源。一度電若要花5元、6元、甚至7元的風電與太陽能，與每度僅需1.1到1.3元的核能相比，差距之大，直接影響台灣的產業競爭力與家庭生活。核能更是國際公認的低碳能源，沒有碳足跡、不需繳高額碳稅，正是守護台灣產業出口的關鍵。

▲▼現場湧入大批民眾與支持者，氣氛相當熱烈。

傅崐萁指出，2026年歐盟將正式徵收碳邊境稅，屆時台灣產品若依賴火力發電，一年可能得付出8千億到1兆元碳稅，產業競爭力將完全喪失，外銷市場將被迫流失。台灣三代人的努力難道要付諸流水？這不是官場角力的議題，而是全民共同生存發展的抉擇。

他強調，全民需要的是乾淨而便宜的電，幸福而穩定的電。唯有如此，台灣的產業才能持續壯大，家庭才能安居樂業，社會才能祥和安定。我們不要再陷入無止境的政治紛擾，更不願再見到貪腐與浪費拖累國家。核能是全世界進步國家共同的選擇，台灣也應勇敢守住核電，守住產業，守住家庭，為下一代、下下代打造更幸福的未來。

最後傅崐萁懇切呼籲：「823公投，核三延役，一致投下同意！讓我們守護台灣，守護產業，守護家庭，讓乾淨的核能，點亮台灣的幸福與繁榮！」

與會人士包括，吉安鄉長游淑貞、縣議會副議長徐雪玉、國 民黨縣議會黨團發言人吳建志、縣議員韓林梅、吳東昇、林品仰、林正福、傅國淵及徐子芳議員助理，花蓮市民代表會楊哲灃主席、吉安鄉代表會邱美雲主席、黃金發副主席、花蓮縣各級民代村里長，國民黨縣黨部盧新榮主委、民眾黨張天民主委等人。

