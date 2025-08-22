神鬼女騙徒詐50億盼3百萬交保　哽咽求法官：已半年沒看到孩子

▲被稱為「神鬼女騙徒」的詐欺前科犯羅佩雯（右），假釋期間涉再犯逾50億元詐騙案被起訴，目前在押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

有詐欺前科的神鬼女騙徒羅佩雯，涉以投資機票賺差價等幌子，坑騙臺雅集團已故董事長沈裕雄49億餘元，四海幫幫主張存偉等10人也受騙共5億餘元，起訴後仍在押的羅女今（22日）被台北地院提訊，願提出300萬元求交保，但她開口才露出哭音，就被法官打斷「如果講話要哽咽，就先休息！」

現年40歲的羅女硬生生收回淚水，表示願接受電子監控、每天去派出所報到，或其他可替代交保的方式，她都配合，「我已經半年沒看到我的孩子，他還年幼，不希望因為突然發生這件事、心裡受傷，以為媽媽不要他了」。

羅女自稱，小時候也不是在家長大的小孩，能理解子女遇到父母突然離開的心情，「我心裡很掛念小孩，他剛升（小學）五年級...」語氣又露出哭音，法官再度打斷她「要不要先休息一下，平復情緒再說？」

羅女在起訴移審接押庭認罪哭求交保，也被法官一再打斷「別哭著說話，先冷靜2分鐘」。羅女今第2度被法官打斷，深呼吸幾次，緩緩說懇求法官給她交保機會，她不會逃亡、保證每次開庭都會第1個到。

羅女聲稱需要時間安頓父母、為小孩做心理建設，「我去服刑的時候，他才能接受」、「我真的不希望小孩這個階段沒有母親，拜託法官，謝謝～」

辯護律師表示羅女已全部認罪，僅爭執未歸還投資人的餘額多寡，此部分涉及量刑與沒收，例如羅女自行對帳，認為尚欠沈裕雄31.6億餘元，跟沈家所提金額差距不小，請求完整調取銀行帳戶原始金流紀錄核對。

檢方建議應等羅女和律師提出自行整理的交易明細，再視狀況調閱告訴人特定範圍內的帳戶資料，以免過度侵犯告訴人與親友的金融隱私。

▲神鬼女騙徒羅佩雯前夫謝宗翰涉犯洗錢罪嫌，起訴後交保100萬元並佩戴電子腳環接受科技監控防逃 。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方建請延押禁見羅女，指羅女未據實交代共犯犯行、尤其前夫謝宗翰涉及洗錢情節，供述不一致，有勾串之虞，羅女被搜索前刪除群組對話，有滅證行為，加上詐騙逾50億元、海外有資產，有能力在國外生活、規避重刑，足認有逃亡之虞，且羅女有相同詐欺前科，交保後也不排除再犯。

辯護律師請求法官審酌羅女已被羈押7個月，經媒體大幅報導、檢方蒐證完備，羅女已無勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，可用限制出境、出海與科技監控方式防止逃亡，羅女願提出300萬元保證金，求交保回家照顧年幼子女與年邁父母。

沈裕雄遺孀委任律師表示，本案尚未歸還的投資款仍有爭執、出入頗大，羅女雖認罪，不代表她說的就是完整事實。委任律師表示會轉達法官詢問有無調解意願，羅女說想調解，會計算自己現有資產「表示自己誠意」。據悉，沈家認為羅女認罪「擠牙膏」、對她的說詞存疑，法官諭知盡快裁定是否延押禁見。

羅女曾在旅行社從事機票票務工作，2008年到2010年間，宣稱可買便宜機票加價轉賣，藉此騙取親友共2700萬元，被依詐欺罪判刑4年10月定讞入監，2018年獲准假釋期間，羅女為支應奢華生活，涉以相同手法犯下本案。

▲「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭淳駿，被控與神鬼女騙徒羅佩雯共涉詐欺取財等罪嫌，起訴後交保200萬元，須佩戴電子腳環接受科技監控防逃。（資料照／記者黃哲民攝）

羅女先認識時任沈裕雄特助、後來自行創業餐酒館的「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿，2019年經鄭男介紹認識沈男，羅、鄭2人涉聯手騙沈投資機票買賣共48億元，羅再以代辦沈全家投資移民英國等地名義，又騙走5000多萬元。

羅、鄭2人另涉以投資機票買賣之名，詐騙張存偉、黃姓富商等10人共5億餘元，羅用來購買名牌包、高檔精品，給前夫謝男投資海外資產、美金保單，在澳洲購買5處房產，另於台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營。

沈裕雄2023年10月過世，遺孀查帳發現丈夫遭遇驚天詐騙，去年（2024年）提告，檢調今年（2025年）2月間多次搜索約談，查扣羅女用贓款買的精品中，有新車價近100萬元的LV腳踏車、要價逾7000元的愛馬仕垃圾桶，十分浮誇。

檢方今年6月起訴羅女共6人涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌，羅女被查扣精品已拍賣130件、得款2141萬餘元，將用於補償被害人損失，檢方另將循司法互助管道，請求澳洲政府協助查扣羅女不動產。