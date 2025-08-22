　
地方焦點

快訊／落石坍方阻斷！　桃園市復興區明停班停課

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方導致雙向阻斷，復興區長蘇佐璽趕赴現場了解搶修狀況。（圖／復興區公所提供）

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方導致雙向阻斷，復興區長蘇佐璽（左一）趕赴現場了解搶修狀況。（圖／復興區公所提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市台7線33K復興區榮華橋落石坍方，交通部公路局北區養護分局今天宣布搶通作業不排除延至週日（8/24）下午，復興區長蘇佐璽親至現場會勘後宣布啟動相關應變措施，包括明（23）停班停課，此外，後山受困83名遊客已安排中型巴士至下巴陵接駁83位遊客至宜蘭火車站。

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方導致雙向阻斷，公路局北區養護分局協調中型巴士疏運受困遊客。（圖／復興區公所提供）

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方導致雙向阻斷，公路局北區養護分局協調中型巴士疏運受困遊客。（圖／復興區公所提供）

其餘應變措施如下：8/23（週六）停班停課，已向市長張善政報告業經市長同意；後山3個投票所的公投等選票今天已繞道送至後山依規定存放，明天要返鄉回後山三里投票的民眾也請繞道而行；後山三里具洗腎需求民眾，感謝衛生局安排車輛接駁，此部分感謝市議員蘇偉恩議服務處、復興區衛生所、復興區洗腎中心協助，也特別向區公所同仁里長們用心聯繫協調。

▲公路局北區養護分局協調中型巴士疏運受困遊客至宜蘭火車站。（圖／復興區公所提供）

▲公路局北區養護分局協調中型巴士疏運受困遊客至宜蘭火車站。（圖／復興區公所提供）

此外，交通部公路局復興區工務段也提供協助，安排中型巴士至下巴陵接駁83位受困遊客至宜蘭火車站另行搭乘返家，特別感謝市議員蘇偉恩服務處會同立委高金素梅辦公室、市議員陳瑛服務處、鄉民代表楊苔英與里長熱心協調，並感謝大溪警分局光華、三光派出所派員協助戒護通行。

民眾一家5口開車出遊， 行經桃園復興區時突遭警方攔下，並且拿槍、掏出警棍，對著車內的5人，讓當事人將影片PO網，不滿被警方無預警插車攔車，怒批「台灣的人民保母是這樣待善良老百姓嗎」。對此，警方表示已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。

台7線榮華橋段坍方桃園復興區停班停課

