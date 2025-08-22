立委張嘉郡攜手福慧關懷協會　募集兩千公斤物資送愛到水林

▲雲林縣福慧關懷協會募集逾兩千公斤愛心米、愛心棉被及各類生活必需品捐贈，立法委員張嘉郡亦親自捐贈200包愛心米拋磚引玉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣福慧關懷協會由理事長陳慶達昨（21）日帶領，募集逾兩千公斤愛心米、愛心棉被及各類生活必需品，捐贈給長青食堂、弱勢團體與獨居長輩，立法委員張嘉郡亦親自捐贈200包愛心米拋磚引玉，盼讓社會各個角落都能感受到溫暖與關懷。

7、8月颱風豪雨造成雲林海線鄉鎮部分地區災情，立委張嘉郡日前於海線鄉鎮會勘，了解到受災情況並關注居民需求。福慧關懷協會自會勘中得知災情後，立即動員各界善心人士，募集逾兩千公斤愛心米與醬油，其中包括張嘉郡親自捐贈的200包愛心米，送往水林鄉受災家庭，期望在災後初期即時提供生活補給，減輕居民壓力。

張嘉郡表示，會持續爭取中央補助與相關資源，協助地方加速救災與重建工作，同時也感謝福慧關懷協會以及雲林各界善心人士，在災後第一時間投入物資與人力，讓受災鄉親感受到社會的關懷與支持。另有斗六市民代表會副主席黃尤美不分山線、跨海線前來協助，與水林鄉代理鄉長張東凱一同參與物資分送與發放安排，充分展現雲林縣同舟共濟的精神。

理事長陳慶達指出，協會秉持「在地人關懷在地事」的理念，看到鄉親受災就立即啟動物資募集機制，並以最快速度將資源送到第一線，他感謝所有善心人士的慷慨捐助，讓協會在行動中更有力量。水林鄉代理鄉長張東凱表示，非常感謝各界善心人士在災後第一時間伸出援手，為鄉親注入溫暖與鼓勵，這份關懷對地方災後復原有著重要意義。

在各界的合力下，這批愛心物資承載的不只是糧食，更是一份鼓勵與力量。福慧關懷協會與張嘉郡皆強調，未來將持續攜手各界善心人士，把愛與關懷送進雲林的每一個角落，守護鄉親的笑容，陪伴大家走過每一次挑戰。