雲林首辦動物醫事助理檢定　考生展現實力逐夢

▲雲林縣政府、國立台灣大學動物醫院與雲林縣獸醫師公會共同開辦「雲林縣動物醫事助理培訓班」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府、國立台灣大學動物醫院與雲林縣獸醫師公會於今年3月8日共同開辦「雲林縣動物醫事助理培訓班」，歷經4個月專業課程後，共計有107位學員取得考試資格；其中68位於8月16日在國立虎尾高級農工職業學校，參加縣府與獸醫師公會舉辦之「動物醫事助理認證考試」。

雲林縣動植物防疫所指出，動物醫事助理在臨床工作中扮演協助獸醫師的重要角色，包括病患接待、檢查輔助、醫療紀錄、藥品管理與基本動物照護等工作，對診療安全與效率具有關鍵影響。縣長張麗善指出，隨著寵物醫療需求不斷增加，市場對合格專業人力的需求持續攀升，本次檢定不僅是專業評核，更是推動產業專業化的重要一步。

考試內容涵蓋動物藥物學與藥事輔助作業、犬貓及其他寵物照護、大動物護理技術、診療機構行政與溝通實務、基礎獸醫學、動物福利等相關科目，採電腦線上作答，70分為及格標準。合格者將獲頒檢定合格證書，作為進入產業及持續專業發展的依據，不及格者可向中華民國獸醫師聯合會申請復考。



雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國表示，近年來社會對具備專業技能的動物醫事助理需求與日俱增，本次檢定不僅是對專業能力的肯定，更是對熱愛動物、投入醫療服務人員的一份鼓勵。