家長注意！雲林縣197校「提早1週開學」　8/25就要上課

▲開學示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著暑假進入尾聲，全台國中小學預計於9月1日開學，唯獨雲林縣因承辦「2025年全國運動會」，轄內197所高中職及國中小學（含國私立學校與附設幼兒園）將提前於8月25日開學，比其他縣市提早5天。這項調整是為了因應10月份全運會期間全縣將停課一週，確保學生學習時數不受影響。

2025年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉辦，屆時預計有約15所學校及體育場館作為比賽場地，多名教師與校長也需參與賽事籌備與執行。為配合賽事進行及場館後續清潔，雲林縣政府公告，縣內所有高中職及國中小學將於10月20日至24日停課5天。這也是雲林縣自2005年後，相隔20年再次舉辦全國運動會。

根據雲林縣教育處公告，114學年度（2025學年）第1學期將於8月25日開學，至2026年1月20日結束。寒假期間為2026年1月21日至2月10日，第2學期則於2026年2月11日開學，6月30日結束。農曆春節假期安排在2026年2月14日至19日。

雲林縣教育處呼籲各校加強與家長溝通，落實校園安全與課程規劃，並確保所有教科書能於開學前發放，保障學生學習權益。教育處也提醒學校，運動會期間應注意適用勞動基準法人員的差假規定，並依據「十二年國民基本教育課程綱要」妥善安排課程，確保教學品質不受調整影響。