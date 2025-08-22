宜花東大比拼！阿公阿嬤活力SHOW東區競賽　勝出2隊晉級總決賽

▲▼「阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽在花蓮中正體育館盛大舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣22日於中正體育館盛大舉辦「2025年長者活躍老化競賽－阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽，由花蓮、宜蘭、台東縣推派縣內決賽菁英隊伍參與競賽。花蓮縣長徐榛蔚親自出席為現場378位長者們加油打氣，鼓勵透過競賽讓長者們活躍身心、延緩老化，營造健康、快樂的高齡生活。

徐榛蔚表示，面對快速到來的高齡化社會，花蓮縣持續推動多元健康促進與社區支持服務，讓長者透過運動與表演活動維持身心功能，也增進社會互動和生活自信。她強調，今天每一位阿公阿嬤站上舞台，就是最棒的勇氣與力量展現，我們都要為這份精神鼓掌！

徐榛蔚祝福參賽隊伍都能盡情享受舞台，舞出自信、舞出健康，不論是否進入全國賽，每位參賽者都是花蓮的驕傲。呼籲更多長輩能走出家門、加入社區活動，讓運動成為生活習慣，共同打造健康、活力、幸福的銀髮花蓮。

▲▼來自花蓮、宜蘭、台東縣8支菁英隊伍參與競賽。

比賽共有8支隊伍參與，花蓮縣由花蓮市憶起吉寶竿隊及光復鄉一粒麥子基金會馬太鞍長照站隊代表出賽、台東縣稻陣來跳舞~池農綠照哇尚讚及金峰鄉賓茂社區發展協會代表出賽、宜蘭縣由武營開心菓隊、二結星光隊、永榮帥公辣嬤俗擱有力及吳沙樂齡動感隊代表出賽，比賽評分涵蓋身體活動表現、長者安全、團隊精神、舞台呈現及銀髮參與度等五大面向。活動中不僅看見長輩靈活的舞步，也看見三代同堂、85歲高齡長者熱情參與的溫馨場面，現場掌聲不斷、笑聲滿滿。活動透過舞蹈競賽展現長輩自信與活力，最終將選出兩隊晉級全國總決賽。

徐榛蔚上任後積極拓展社區式長照服務，截至114年，花蓮全縣共設有460處社區式照護據點，包括社區照顧關懷據點、社區長照站、長青大學、文化健康站、賽普站、伯公照護站與綠色照顧據點等。花蓮縣長照覆蓋率於112年為全國第一縣市達100%（即使用數高於衛福部推估需求數）。其中文化健康站與賽普站達115處也是全國第一。據點不僅結合在地文化與健康促進，也成為長者社交與自我實現的空間。115年預計再增設11處據點，推進服務向偏鄉延伸，縮短照護資源落差。

